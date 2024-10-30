شاومي تعلن نظام التشغيل الجديد HyperOS 2 بتحسينات واسعة

أعلنت شركة شاومي الصينية نظام التشغيل الجديد الخاص بها HyperOS 2 المستند إلى نظام أندرويد 15، وقد طوّرته الشركة لعدد كبير من أجهزتها الحالية والمستقبلية مع التركيز على تحسين الأداء وربط الأجهزة ببعضها.

ويعتمد نظام HyperOS 2 على منصة جديدة تسمى “Xiaomi HyperCore” طورتها الشركة لتوفير تحسينات كبيرة في معالجة المهام وإدارة الذاكرة ومعالجة المدخلات، مما يجعل الأجهزة تعمل بنحو أسرع وأكثر كفاءة.

ومن ناحية الرسوميات، أعادت شاومي تصميم آلية معالجة الصور باستخدام تقنية جديدة توزّع المهام على أنواع مختلفة من المعالجات، مما يضمن للمستخدمين تجربة بصرية أكثر سلاسة، خاصة في أثناء الألعاب أو مشاهدة المحتوى.

وعملت شاومي على تحسين الاتصالات اللاسلكية، ومنها اتصالات الواي فاي والبلوتوث وشبكات الجيل الخامس، من أجل إبقاء المستخدمين متصلين دون انقطاع، سواء في أثناء المكالمات أو الألعاب.

وتعد ميزة “Xiaomi HyperConnect” من أبرز الإضافات، إذ تتيح تكاملًا سلسًا بين أجهزة شاومي المختلفة، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بين الهاتف والتلفاز والساعات الذكية دون انقطاع. وقد سرعت شاومي عمليات نقل الملفات بنسبة قدرها 33%، مع تقليل مشكلات التأخير في نقل الإشارات بنسبة قدرها 54%.

ويأتي “HyperOS 2” مزودًا بأدوات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى جعل استخدام الأجهزة أكثر تخصيصًا وتفاعلًا، مثل الخلفيات الديناميكية التي تتغير على مدار اليوم بناءً على سلوك المستخدم، وشاشات القفل المفعّلة بمؤثرات سينمائية.

ويوفر النظام مساعدًا شخصيًا جديدًا يدعى “Super XiaoAi” لمساعدة المستخدمين في المهام الصغيرة المتكررة، مثل إدخال المعلومات الشخصية، وتذكير المستخدم بالمواعيد، وإتمام بعض المهام الروتينية. وللبحث عن ملفات أو صور معينة.

ويتضمن النظام الجديد أنظمة أمان معتمدة لحماية الأجهزة على مستوى العتاد والبرمجيات معًا. وتعزز شاومي الخصوصية باستخدام التشفير لحماية البيانات سحابيًا وفي الأجهزة نفسها.

ويضم النظام ميزة “Wonderful Desktop 2.0” التي تتيح للمستخدمين تشغيل التطبيقات عبر عدة أجهزة، إذ يمكن بدء مهمة على الهاتف وإتمامها على التلفاز أو الحاسوب دون الحاجة إلى إعادة تثبيت التطبيق.

ويتميز النظام بالتوافق مع أجهزة آبل، مما يتيح للمستخدمين توصيل هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك بأجهزة شاومي بسهولة.

ويوفر النظام مزايا جديدة للبث المباشر، إذ تتيح ميزة “Cross-Device Camera 2.0” للمستخدمين بث الفيديو من جهازين في الوقت نفسه، وهي ميزة مفيدة لأنشطة مثل الألعاب والتمارين الرياضية أو التعليم عبر الإنترنت.

وتخطط شاومي لإضافة النظام افتراضيًا إلى أجهزتها القادمة، كما تعتزم ترقية العديد من الأجهزة الحالية إلى النظام الجديد خلال الأشهر المقبلة.