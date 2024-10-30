شاومي تعلن سوارها الذكي Smart Band 9 Pro

أطلقت شركة شاومي إصدارًا جديدًا من أسورتها الذكية باسم “Smart Band 9 Pro”، وهو الإصدار المُحسّن من سوار “Smart Band 9” الذي أطلقته الشركة في وقتٍ سابق من العام الجاري.

وتطرح شاومي أسورتها الذكية كخيار اقتصادي مقارنةً بالساعات الذكية. ويتميز سوار “Smart Band 9 Pro” بشاشة أمولد مستطيلة قياسها 1.74 إنش، مما يجعله يشبه الساعات الذكية التقليدية إلى حد بعيد. وتعمل الشاشة بتردد قدره 60 هرتزًا، وتصل إلى سطوع 1200 شمعة، وهو ضعف سطوع الإصدار السابق “Smart Band 8 Pro”، وتلك الميزة من أبرز التحسينات في الإصدارات الجديدة، وهي توفر وضوحًا لمحتوى الشاشة في الخارج في الإضاءة النهارية أو تحت أشعة الشمس.

ويأتي السوار بهيكل مصنوع من الألمنيوم بسمك قدره 10.8 ملم، ووزن قدره 24.5 جرامًا، كما يتمتع بمقاومة للماء بمعيار 5 ATM. ويتميز الجهاز أيضًا ببطارية تدوم حتى 21 يومًا بفضل نظام التشغيل الخفيف والمخصص من شاومي، كما يمكن شحن السوار سريعًا عبر الشاحن المرفق.

ويتيح السوار قياس معدل الأكسجين في الدم، وقياس معدل نبضات القلب، ومستوى التوتر، وتتبع النوم. ويمكن ربط السوار بهواتف آيفون بنظام iOS 12 فما أحدث، أو هواتف أندرويد بنظام أندرويد 8 فما أحدث.

وعلاوةً على ذلك، يحتوي السوار على أكثر من 150 وضعًا رياضيًا، بالإضافة إلى دعم GPS والاتصال القريب المدى NFC في بعض الطرز، لتتبع الأنشطة الرياضية وإتمام الدفع الإلكتروني دون تلامس.

ويتوفر السوار حصريًا في الصين حاليًا، ويأتي بخيارات متعددة من الألوان والأحزمة، ويبدأ سعره من 60 دولارًا أمريكيًا، ويتوقع طرحه في الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة.