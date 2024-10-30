شاومي تعلن ساعتها الذكية Watch S4 بتصميم أنيق

أعلنت شركة شاومي ساعتها الذكية الجديدة Watch S4 التي تطرحها بديلًا أرخص للإصدار الرياضي Watch S4 Sport الذي أطلقته في وقتٍ سابق من العام الجاري.

وتأتي ساعة Watch S4 الجديدة بإطار قابل للتبديل ضمن أبرز مزاياها، ويحيط هذا الإطار بشاشة AMOLED قياسها 1.43 إنش بسطوع يصل إلى 1,500 شمعة. ويمكن التحكم في الساعة الذكية عبر الشاشة القابلة للمس أو الزر الجانبي أو مجموعة جديدة من الإيماءات المخصصة للمعصم.

وتتميز ساعة Watch S4 بحساسات متطورة يمكنها مراقبة مستويات الأكسجين في الدم ومعدل نبضات القلب بدقة تصل إلى 98.2% مقارنةً بالأجهزة الاحترافية، كما تدعم الساعة أكثر من 150 وضعًا رياضيًا.

وكما هو معتاد، تتيح شاومي الساعة بإصدار داعم لشريحة الاتصال الإلكترونية eSIM وشريحة الاتصال القريب المدى NFC ونظام GPS. وتدوم الساعة لمدة قدرها 5 أيام مع تفعيل الشاشة الدائمة، أو حتى 15 يومًا في وضع الاستخدام العادي.



وعلى غرار سابقتها، تقتصر ساعة Watch S4 حاليًا على السوق الصيني عند الإطلاق. ومع ذلك، من المتوقع إطلاق الساعة على نطاق عالمي لاحقًا، مثلما فعلت الشركة مع Watch S3.

وتطرح شاومي ساعتها الذكية الجديدة بسعر قدره 140 دولارًا أمريكيًا، في حين يصل سعر الإصدار الداعم لشريحة الاتصال الإلكترونية eSIM إلى 170 دولارًا أمريكيًا، مما يجعلها تقريبًا بنصف سعر الإصدار الرياضي Watch S4 Sport.

وبالإضافة إلى ساعتها الذكية، قدّمت شاومي سوارها الذكي Smart Band 9 Pro بسعر قدره 60 دولارًا أمريكيًا، لتستهدف كافة فئات العملاء الراغبين في اقتناء أجهزة قابلة للارتداء بأسعار مناسبة.