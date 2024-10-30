انطلاق “برنامج استشعار المستقبل” في دبي بمشاركة دولية

في خطوة تعزز التعاون الدولي في مجال الابتكار، أعلنت (أكاديمية دبي للمستقبل)، إحدى مبادرات (مؤسسة دبي للمستقبل)، انطلاق (برنامج استشعار المستقبل)، الذي يستضيف 42 منتسبًا من 15 دولة من حول العالم، سيشاركون في 33 ورشة عمل تفاعلية وتجربة عملية وجلسة حوارية ستُنظم على مدار 4 أسابيع في مقر الأكاديمية.

ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل المشاركين لمواجهة تحديات المستقبل وتسخير التقنيات الناشئة مثل: الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والواقع الافتراضي والمعزز وإنترنت الأشياء، وغيرها الكثير، لصالح المجتمعات.

وقد تلقى (برنامج استشعار المستقبل) أكثر من 1500 طلب مشاركة من نحو 100 دولة، وقيمت هذه الطلبات لجنة متخصصة وفق مجموعة من المعايير المحددة لاختيار المرشحين النهائيين من المديرين التنفيذيين ورواد الأعمال وقادة الفكر وصانعي السياسات والمسؤولين الحكوميين والمتخصصين في مختلف المجالات المعنية بتصميم المستقبل.

برنامج استشعار المستقبل.. رحلة معرفية شاملة:

يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة، بدءًا من ورش عمل تفاعلية وجلسات حوارية مع خبراء عالميين، ووصولًا إلى زيارات ميدانية لمراكز الابتكار الرائدة في دولة الإمارات. ويهدف هذا التنوع إلى تزويد المشاركين بمنظور شامل حول المستقبل، وتمكينهم من تطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي.

رؤية مستقبلية:

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل من بُعد، ونائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، خلال ترحيبه بالمشاركين في البرنامج أن الفرص الواعدة الناجمة عن التغيرات المتسارعة في مختلف المجالات، تتطلب تعزيز الجاهزية للمستقبل بالاستفادة من مهارات وأدوات استشراف التحولات القادمة، وتوظيف التقنيات الناشئة والمتقدمة، وتطوير آليات ومنهجيات عمل شاملة، ترتكز على الاستعداد لمواكبة التحولات وتلبية المتطلبات الجديدة.

أكاديمية #دبي للمستقبل" إحدى مبادرات "مؤسسة دبي للمستقبل"، تعلن عن انطلاق "برنامج استشعار المستقبل" والذي سيشهد مشاركة 42 منتسباً من 15 دولة من حول العالم في 33 ورشة عمل تفاعلية وتجربة عملية وجلسة حوارية سيتم تنظيمها على مدار 4 أسابيع في مقر الأكاديمية.https://t.co/7Ckt9aAWfU pic.twitter.com/23XjuNBQPn — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 29, 2024

ودعا معاليه المشاركين في (برنامج استشعار المستقبل) للاستفادة من هذه الفرصة لتمكين مهاراتهم في مجال التفكير القيادي والمستقبلي والتخطيط الاستشرافي والإستراتيجي، وتوظيف معارفهم وخبراتهم التي سيكتسبونها خلال الأسابيع القادمة لرسم صورة شاملة حول مستقبل مختلف القطاعات المعنية بتخصصاتهم وبما يعود إيجابًا على مستقبل مجتمعاتهم ومؤسساتهم التي يعملون فيها.

يشارك في تقديم البرنامج 22 متحدثًا وخبيرًا عالميًا:

يشارك في تقديم البرنامج 22 متحدثًا وخبيرًا عالميًا في مجالات الاستشراف والتفكير المستقبلي منهم البروفيسور فاضل أديب، الفائز بجائزة (نوابغ العرب)، إضافة إلى البروفيسور بول سافو، والدكتور مايكل شيرمير، والدكتور ستيفن نوفيلا، والدكتورة دانييل بيلاردو، والدكتور حسن فهد البلوي، والدكتور أنت روسترون، والدكتور ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻧﻮﻓﻴﻼ، وغيرهم الكثير.

تجربة تعليمية ومعرفية شاملة:

أكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذا البرنامج الأول من نوعه في المنطقة يقدم للمشاركين تجربة تعليمية ومعرفية شاملة تتضمن تنظيم رحلات ميدانية وزيارات لكبرى المؤسسات لاستكشاف المتغيرات المستقبلية، وجولات داخل العديد من مختبرات الابتكار في دولة الإمارات للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه تقنيات المستقبل.

وأشار الجزيري إلى أن الكفاءات العالمية المشاركة في (برنامج استشعار المستقبل) ستعمل لمدة شهر على تطوير مجموعة من الأفكار والمشاريع النوعية ذات التأثير الإيجابي في مستقبل المجتمعات، كما ستتاح للخبراء والقادة المشاركين فرصة تبادل الخبرات وبحث فرص التعاون المستقبلي في مختلف القطاعات.

6 جولات:

ستنظم أكاديمية دبي للمستقبل جولات لمنتسبي البرنامج في أهم مراكز ومختبرات الابتكار في دبي ودولة الإمارات للاطلاع على أحدث الابتكارات الحديثة والتحولات التقنية، التي يجري العمل على تطويرها وتطبيقها في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشرطة دبي، ومركز محمد بن راشد للفضاء، ومختبرات دبي للمستقبل، ومتحف المستقبل. وستقدم الأكاديمية شهادات لخريجي البرنامج.

ويسعى البرنامج إلى تحقيق عدد من الأهداف، من بينها:

تطوير كوادر مؤهلة لمواجهة تحديات المستقبل.

تعزيز التعاون بين الخبراء والباحثين في مختلف المجالات.

تحفيز الابتكار وتطوير حلول مبتكرة للمشكلات المعقدة.