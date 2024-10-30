الكشف عن سلسلة هواتف شاومي 15 الجديدة

كشفت شركة شاومي عن هاتفي شاومي 15 وشاومي 15 برو، اللذين يأتيان بأحدث معالج من المعالجات المتوفرة لهواتف أندرويد، وهو معالج سنابدراجون 8 إيليت.

وتعمل سلسلة شاومي 15 بنظام HyperOS 2 الجديد المستند إلى نظام أندرويد 15، وتحتوي على نظام تصوير يضم 3 كاميرات خلفية بالتعاون مع شركة لايكا المتخصصة في صناعة البصريات، وتضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة قدرها 50 ميجابكسل. وكما هو الحال في الإصدارات السابقة، تحظى الهواتف بمعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

مواصفات شاومي 15

يتميز هاتف شاومي 15 بشاشة OLED قياسها 6.36 إنشات بدقة قدرها 1.5K وسطوع يصل إلى 3200 شمعة مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا،

وبالإضافة إلى معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite، يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى تيرابايت من نوع UFS 4.0.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية من لايكا، تتضمن كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة (OIS)، وكاميرا مكبرة حتى 3 مرات بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 50 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

ويدعم الهاتف الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، والبلوتوث 5.4. ويحمل الهاتف بطارية سعتها 5,400 ميلي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع بقوة قدرها 90 واطًا، والشحن اللاسلكي بقوة قدرها 50 واطًا.

مواصفات شاومي 15 برو

ويحمل هاتف شاومي 15 برو العديد من المواصفات المتماثلة مع الإصدار الأساسي، مثل معالج سنابدراجون 8 إيليت والكاميرا الأمامية وتصنيف مقاومة الماء والغبار.

ويتميز الهاتف بشاشة أولد قياسها 6.73 إنشات بدقة قدرها 2K ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 3200 شمعة. ويحتوي الهاتف على نظام كاميرا ثلاثية، تتضمن كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا مكبرة “بيرسكوب” حتى 5 مرات، وأخرى واسعة المجال بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

ويضم هاتف شاومي 15 برو بطارية سعتها 6,100 ميلي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع بقوة قدرها 90 واطًا، والشحن اللاسلكي بقوة قدرها 50 واطًا.

ويبدأ سعر هاتف شاومي 15 الأساسي من 650 دولارًا أمريكيًا، في حين يبدأ سعر إصدار برو من 750 دولارًا أمريكيًا، ويزيد السعر وفقًا للذاكرة العشوائية والسعة التخزينية.

ويأتي هاتف شاومي 15 بعدة ألوان، منها الأخضر والفضي والأسود، والأبيض. أما إصدار برو، فهو متوفر بألوان تشمل الفضي والرمادي والأخضر والأبيض.