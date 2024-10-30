الكشف عن الأجهزة اللوحية الجديدة شاومي باد 7

كشفت شركة شاومي رسميًا عن سلسلة الأجهزة اللوحية الجديدة “شاومي باد 7” إلى جانب هواتفها الرائدة “شاومي 15“، بأسعار تنافسية ومواصفات مميزة، وخاصةً إصدار “برو”.

وتتميز سلسلة “ْXiaomi Pad 7” بشاشة نوعها LCD قياسها 11.2 إنشًا، بدقة عالية تصل إلى 3.2K، وتدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتزًا، مما يوفر عرضًا سلسًا سواء للاستخدام اليومي أو للألعاب، ويصل سطوع الشاشة إلى 800 شمعة.

وتوفر شاومي أيضًا إصدارًا بشاشة تطلق عليها اسم Nano Matte، وهي مصممة للحد من الوهج بنسبة قدرها 99%، وتقليل الانعكاسات بنسبة قدرها 65%، لتوفير راحة أفضل للقراءة ومشاهدة المحتوى.

ويعتمد جهاز “شاومي باد 7” الأساسي على معالج “Snapdragon 7+ Gen 3″، لتقديم أداء سلس وتعدد مهام فعال، في حين يتميز إصدار “برو” بمعالج “Snapdragon 8s Gen 3” الذي يوفر أداءً أقوى مناسبًا للمهام الاحترافية والألعاب. وتعزز تقنية “HyperCore” من شاومي الأداء، إذ ترفع سرعة التشغيل والتنقل بين التطبيقات. وتضم السلسلة ذاكرة عشوائية قدرها 8 أو 12 جيجابايت مع سعة تخزين قدرها 128 أو 256 جيجابايت.

ويعمل كلا الإصدارين بنظام التشغيل الجديد من شاومي “HyperOS 2″، الذي يوفر قدرات مُحسنة لتعدد المهام، ويُقدم وضعًا مكتبيًا جديدًا بواجهة شبيهة بالحاسوب، بالإضافة إلى ميزة مزامنة المحتوى بين هواتف شاومي والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب.

وفي جانب التصوير، يأتي الإصدار الأساسي بكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، في حين يحتوي إصدار “برو” على كاميرا أمامية عالية الوضوح بدقة قدرها 32 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

وتحمل سلسلة الأجهزة اللوحية “شاومي باد 7” بطارية سعتها 8850 ميلي أمبير، ويأتي الإصدار الأساسي بقوة شحن سريع قدرها 45 واطًا، في حين يدعم إصدار “برو” شحنًا سريعًا بقوة قدرها 67 واطًا.

وتتمتع السلسلة بتصميم معدني أنيق، بسمك قدره 6.18 ملم ووزن يبلغ 500 جرام، وتحتوي على أربعة مكبرات صوت تدعم تقنية الصوت المحيطي، إلى جانب شهادة “TÜV Rheinland” التي تحمي العين من الضوء الأزرق، ووضع الصوت العالي لتجربة صوتية غامرة.

وتتوفر سلسلة “شاومي باد 7” بثلاثة ألوان، وهي الأزرق والأخضر والأسود، ويبدأ سعر الإصدار الأساسي من 300 دولارٍ أمريكي، في حين سيبدأ سعر إصدار “برو” من 350 دولارًا أمريكيًا، وتتيح شاومي ملحقات، مثل لوحة المفاتيح والقلم الإلكتروني والأغطية، لكنها تُباع بنحو منفصل.