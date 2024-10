ابتكار غير مسبوق.. “Nothing” تكشف عن أول هاتف ذكي مصمم بالتعاون مع المستخدمين

أحدثت شركة (Nothing) نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية من خلال مشروعها الطموح (Community Edition)، إذ كشفت اليوم عن نسخة فريدة من هاتفها الشهير Phone (2a) Plus بالتعاون المباشر مع مجتمعها العالمي.

ويُعدّ (Phone 2a Plus Community Edition)، هو أول هاتف ذكي في القطاع صممه بالكامل مجتمع (Nothing)، وقد تمكن عشاق العلامة من اختيار كل التفاصيل بدءًا من مكونات التصميم الخارجي وخلفيات الشاشة والتغليف ووصولًا إلى طريقة التسويق، ويعكس هذا النهج المبتكر التزام الشركة بتقديم تجربة شخصية فريدة لمستخدميها.

رحلة تصميم جماعية في (Nothing):

بدأت القصة عندما أطلقت شركة (Nothing) في شهر أبريل 2024، دعوة مفتوحة لمجتمعها للمشاركة في تصميم إصدار جديد من أحدث هواتفها، وتلقّت الشركة أكثر من 900 مشاركة من 47 دولة، مما يؤكد الحماس الكبير الذي حظى به هذا المشروع.

وبعد عملية اختيار دقيقة، فاز خمسة مشاركين للتعاون مع فريق تصميم (Nothing) لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى واقع ملموس.

ويُعدّ (Community Edition)، أول مشروع لشركة Nothing للتعاون في إنشاء الأجهزة والبرامج والمحتوى مع مجتمعها، مما يمثل خطوة أساسية نحو تشكيل مستقبل العمل التعاوني.

وتعاون الفائزون أستريد فانهاوس، وكينتا أكاساكي، وأندريس ماتيوس، وإيان هنري سيموندز، وسونيا بالما مع فريق التصميم والإبداع والعلامة التجارية والتسويق في شركة (Nothing) في مدينة لندن لتحسين مفاهيمهم الفائزة بنحو أكبر.

وكانت نتيجة هذا التعاون بين فريق الشركة والمجتمع هو هاتف Phone (2a) Plus إصدار Community Edition، وهو نموذج يتوهج في الظلام لهاتف Phone (2a) Plus الشهير.

مكونات متوهجة وتصاميم مبتكرة:

تميزت نسخة Community Edition بمجموعة من المزايا الفريدة التي تميزها عن الإصدار القياسي. فمن خلال استخدام مواد فوسفورية، أصبح الجزء الخلفي من الهاتف يتوهج بلون أخضر ناعم في الظلام، مما يضفي عليه لمسة سحرية. كما طُورت مجموعة من خلفيات الشاشة المبتكرة التي تمزج بين الفن الرقمي والذكاء الاصطناعي، لتقدم تجربة بصرية فريدة للمستخدم.

إليك مراحل تصميم هاتف Phone (2a) Plus إصدار Community Edition:

المرحلة الأولى؛ تصميم المكونات:

تعاونت أستريد فانهاوس وكينتا أكاساكي مع آدم بيتس، مدير التصميم في شركة (نوثينج)، ولوسي بيرلي، مصممة CMF، لاختبار مجموعة متنوعة من المواد والألوان وإضفاء الحياة على مفهوم (الفوسفورية) الخاص بهم، مع الحفاظ على هوية Nothing الأساسية للجهاز.

وباستخدام لمسات نهائية من المواد الفوسفورية الخضراء اللون، أصبحت عناصر الجزء الخلفي من الهاتف تصدر توهجًا ناعمًا في البيئات المظلمة. وتُعدّ هذه المزية تناظرية بحتة ولا تتطلب مصدر طاقة، ويمكن أن تستمر لساعات قبل أن تتلاشى تدريجيًا حتى يُعاد شحنها في ضوء النهار.

المرحلة الثانية؛ تصميم الخلفيات:

انطلاقًا من مرحلة تصميم المكونات، استخدم أندريس ماتيوس مزيجًا من أدوات الذكاء الاصطناعي والتصميم الرقمي لإنشاء (Connected Collection)، وقد كُلف أندريس في البداية بتطوير أربع خلفيات، وقرر بالاشتراك مع ملادن إم هويس، مدير تصميم البرامج في شركة (نوثينج)، وكين جيانغ، مصمم البرامج في الشركة، توسيع المجموعة النهائية إلى ست خلفيات.

المرحلة الثالثة؛ تصميم التغليف:

أعاد إيان هنري سيموندز تفسير تصميم تغليف (Nothing) من خلال مفهومه (الأناقة في البساطة)، وهو عبارة عن قطع ماكرو بسيطة وبارزة في الوقت ذاته. وتتضمن عبوة التغليف النهائية عناصر عاكسة تتوهج في البيئات المظلمة لتكمّل تصميم الهاتف الفائز.

المرحلة الرابعة؛ الحملة التسويقية:

جمعت سونيا بالما كل العناصر معًا من خلال مفهوم حملتها القريب والقوي (اعثر على نورك واستحوذ عليه) Find your light. Capture your light، وتتلاقى هذه الحملة الجذابة مع فلسفة منتج (نوثينج) الأول، وتشير كلاهما إلى فكرة أننا جميعًا نمتلك قوة داخلية تستحق الاستكشاف.

وعملت سونيا مع فريق الشركة الإبداعي لتطوير مجموعة من الأصول المتطورة، تضم حملة فيلم وأصول رقمية دعمت إطلاق المنتج.

مستقبل التعاون بين الشركات والمجتمعات:

يُعدّ الإبداع المشترك جوهر مهمة Nothing، وفي حين أن هاتف Phone (2a) Plus إصدار Community Edition هو أكبر مشروع لمجتمع العلامة حتى الآن، تعمل Nothing باستمرار مع أعضاء المجتمع لتطوير البرامج والمحتوى بشكل مشترك. وقدمت شركة (نوثينج) في عام 2022 أيضًا دور (مراقب مجلس المجتمع)، وهو فرد منتخب يمثل المجتمع في اجتماعات مجلس إدارة الشركة.

ويمثل مشروع Community Edition خطوة جريئة من شركة Nothing نحو بناء علاقة أعمق مع مجتمعها. فقد أثبتت الشركة أن التعاون مع العملاء يمكن أن يؤدي إلى نتائج مبتكرة ومثيرة. ومن المتوقع أن يشجع هذا المشروع شركات أخرى على اتباع نهج مماثل، مما يؤدي إلى ظهور منتجات أكثر تلبية لاحتياجات المستخدمين ورغباتهم.

التوفر والأسعار:

ستطلق شركة (Nothing) هاتف Phone (2a) Plus إصدار Community Edition، في جميع الأسواق، ولكن بعدد محدود، إذ لن تنتج منه سوى 1000 وحدة فقط، وقد خصصت الشركة 150 وحدة فقط لدول مجلس التعاون الخليجي.

ويمكن للمهتمين بالحصول على هذا الهاتف الفريد في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حجز الهاتف الآن من خلال صفحة Nothing عبر منصة إنستاجرام (@nothingarabia) وسيبلغ سعره في الإمارات 1,649 درهمًا إماراتيًا، وفي السعودية 1,749 ريالًا. وستبدأ الشركة بشحنه في يوم 12 من نوفمبر القادم.