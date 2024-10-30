آبل تعلن حواسيب ماك بوك برو الراقية بمعالجات M4 Pro و M4 Max الجديدة

أعلنت شركة آبل اليوم إصدارات جديدة من أجهزة ماك بوك برو بشاشة قياسها 14 و 16 إنشًا، وهي مزوّدة بمعالجات M4 Pro و M4 Max المتطورة، إلى جانب جهاز آخر بشاشة قياسها 14 بوصة وبمعالج M4.

وتطرح آبل جهازيها الجديدين بذاكرة عشوائية تبدأ من 24 جيجابايت، مقارنةً بالإصدارات السابقة التي طرحتها الشركة بذاكرة عشوائية تبدأ من 18 جيجابايت.

ويأتي كلا الإصدارين مزودين بثلاثة منافذ Thunderbolt 5 الجديدة، التي تدعم سرعة نقل تصل إلى 120 جيجابت في الثانية، بزيادة تصل إلى 3 أضعاف الجيل السابق، مما يعزز سرعة الوصول إلى البيانات من الأجهزة الملحقة ووحدات التخزين.

ويتميز معالج M4 Pro بوحدة معالجة مركزية (CPU) بها 14 نواة مع 10 نوى للأداء العالي و 4 نوى للأداء الموفر للطاقة، إضافةً إلى وحدة معالجة رسوميات (GPU) تصل إلى 20 نواة، وهي ضعف قوة شريحة M4، وفقًا لما ذكرته آبل التي زعمت أن المعالج أصبح أسرع بثلاثة أضعاف مقارنةً بمعالج M1 Pro.

وأما معالج M4 Max، فهو يأتي بوحدة معالجة مركزية بها حتى 16 نواة ووحدة معالجة رسوميات بها حتى 40 نواة، وهو يقدّم أداءً يصل إلى 3.5 أضعاف معالج M1 Max، كما يدعم ما يصل إلى 128 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

وبفضل المعالجات المتطورة، تدعم حواسيب ماك بوك برو الجديدة تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي من آبل “Apple Intelligence” في الأجهزة نفسها بكفاءة.

وتتميز كافة الإصدارات الجديدة بشاشة Liquid Retina XDR مطوّرة بسطوع يصل إلى 1000 شمعة، مع خيار خاص للشاشة تُطلق عليه آبل اسم “Nano Texture” لتقليل الوهج والانعكاسات من أجل الاستخدام خارج المنزل.

وتحمل الأجهزة كاميرا جديدة بدقة قدرها 12 ميجابكسل بتقنية Center Stage لتحسين جودة الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة والحفاظ على وجود الشخص في منتصف المشهد دومًا، مع دعم خاصية Desk View التي تعرض وجه المستخدم والمكتب أسفله في آنٍ واحد.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، فيصل عمر البطارية في الإصدار الذي يحمل شاشة قياسها 14 إنشًا بمعالج M4 Pro إلى 22 ساعة، في حين يقدّم الإصدار المزوّد بمعالج M4 Max عمر بطارية يصل إلى 18 ساعة. وأما في الإصدار المزوّد بشاشة قياسها 16 إنشًا، فيصل عمر البطارية فيه إلى 24 ساعة مع معالج M4 Pro و 21 ساعة مع معالج M4 Max.

وتتضمن كافة إصدارات ماك بوك برو الجديدة منفذ HDMI مع دقة تصل إلى 8K، كما تتضمن كافة الإصدارات الجديدة منفذ بطاقات SDXC، ومنفذ MagSafe 3 للشحن، ومنفذ سماعات الرأس، مع دعم الواي فاي 6E و البلوتوث 5.3.

وتطرح آبل الإصدارات الجديدة من ماك بوك برو بلونين، هما الأسود والفضي. ويبدأ سعر ماك بوك برو بالشاشة البالغ قياسها 14 إنشًا من 2000 دولارٍ أمريكي، في حين يبدأ سعر الإصدار الآخر بالشاشة البالغ قياسها 16 إنشًا من 2500 دولارٍ امريكي، وتزيد الأسعار وفقًا للمعالج والذاكرة العشوائية والسعة التخزينية.