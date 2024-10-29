xAI تطلق تحديثًا جديدًا لـ Grok يُمكّنه من فهم الصور وتحليلها

أعلنت شركة xAI، المملوكة لإيلون ماسك، إضافة قدرات فهم الصور إلى نموذج الذكاء الاصطناعي “Grok”، مما يتيح للمشتركين في إكس رفع الصور وطرح الأسئلة حولها.

ونشر الحساب الرسمي لـ Grok على منصة إكس هذا الإعلان، في حين أضاف ماسك في منشور له أن هذه الميزة الجديدة تمكّن “Grok” من تفسير معاني الصور الهزلية “الميمز”، لكنه أشار إلى أن هذه الإمكانية ما زالت في مراحلها الأولى، متوقعًا أن تشهد تحسينات سريعة قريبًا.

وكانت شركة ماسك للذكاء الاصطناعي قد أطلقت في أغسطس الماضي نموذج Grok 2، وهو إصدار مطور من نموذجها الذكي يتيح إنشاء الصور اعتمادًا على نموذج “FLUX.1” مع تحسينات أخرى، وتتيح إكس هذا النموذج للمطورين والمشتركين في المنصة.

ويبدو أن قدرة “Grok” على فهم المستندات ستكون متاحة قريبًا أيضًا؛ إذ صرّح ماسك ردًا على أحد المستخدمين الذي انتقد عدم قدرة النموذج على معالجة بعض أنواع الملفات، مثل مستندات PDF، قائلًا: “لن يستمر هذا طويلًا. نحقق تقدمًا في شهور استغرق الآخرون سنوات لإنجازه”.

وتواصل منصة إكس تعزيز خدماتها للمشتركين بجعل أدوات الذكاء الاصطناعي لديها أكثر جاذبية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، طرحت المنصة أداة جديدة تسمى “Radar” للمشتركين في خطة “بريميوم بلس +Premium”، وهي ميزة تتيح تقديم رؤى فورية حول الموضوعات الرائجة والمحادثات المنتشرة في المنصة.

وتُعد شركة xAI إحدى الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد استطاعت تحقيق تقدمٍ ملحوظ في مدة وجيزة مقارنةً بالشركات الأخرى المنافسة.