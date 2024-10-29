HMD تطلق هاتفها الجديد Nokia 110 4G إصدار 2024

أعلنت شركة “HMD Global” هاتف Nokia 110 4G الجديد إصدار 2024، بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على إطلاقها هاتفي HMD 105 و HMD 110، لتضيف هاتفًا جديدًا إلى مجموعة هواتفها الأساسية.

ويتميز الإصدار الجديد بشاشة أكبر قليلًا من سابقه، إذ تأتي الشاشة بقياس قدره إنشان، مقارنةً بشاشة الإصدار السابق التي يبلغ قياسها 1.77 إنش.

ومع أن أبعاد الهاتف لم تتغير كثيرًا، فإن الإصدار الجديد يتمتع بحافات أضيق، كما زوّدت الشركة الهيكل البلاستيكي للهاتف بطلاء خزفي، مما يعزز مقاومته للخدوش. وإضافةً إلى ذلك، يظهر الهاتف الجديد بتصميم متدرج الألوان، مما يمنحه مظهرًا أكثر حداثة مقارنةً بإصدار العام الماضي، كما أنه مصنوع من مواد بلاستيكية قوية مقاومة للخدوش، وتُسهم في حماية الهاتف من الصدمات.

ويتضمن هاتف Nokia 110 4G ذاكرة عشوائية (RAM) قدرها 128 ميجابايت فقط، لكنها كافية لتشغيل كافة وظائف الهاتف بسلاسة، مع ذاكرة داخلية سعتها 64 ميجابايت، مع إمكانية زيادتها عبر بطاقة ذاكرة خارجية microSD، بالإضافة إلى بطارية سعتها 1000 ميلي أمبير تدعم الشحن عبر منفذ USB Type-C. ويدعم الهاتف الاتصال بالشبكات الخلوية عبر شبكات الجيل الرابع 4G.

وأضافت كاميرا خلفية إلى الهاتف دون الكشف عن تفاصيلها، ومن المقرر طرح الهاتف في الأسواق قريبًا بسعر قدره 50 دولارًا أمريكيًا.

ويُعد الهاتف خيارًا بديلًا رخيص الثمن للهواتف الذكية، من أجل إجراء المكالمات واستقبالها، وإرسال الرسائل النصية واستقبالها، وبعض الوظائف الأساسية الأخرى.