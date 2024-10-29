تكنو تعلن جهازها اللوحي Megapad 10 بتكلفة منخفضة

أعلنت شركة تكنو الصينية جهازها اللوحي الجديد Tecno Megapad 10، وهو – خلافًا لاسمه – يأتي بمواصفات متواضعة تجعله خيارًا اقتصاديًا للراغبين في اقتناء جهاز لوحي بنظام أندرويد.

ويأتي الجهاز اللوحي بتصميم نحيف إذ يبلغ سمكه 7.35 ملم، ويبلغ وزنه 447 جرامًا، كما يحتوي على إطار مسطح، وواجهة خلفية مصنوعة من مزيج من البلاستيك والألمنيوم.

ويحمل الجهاز اللوحي Megapad 10 شاشة قياسها 10.1 إنشات ودقة عرض تبلغ 1280 × 800 بكسل، مع سطوع يصل إلى 450 شمعة، وتتضمن الشاشة وضع حماية العين، الذي يخفف التأثيرات الضارة للضوء الأزرق.

ويضم جهاز Tecno Megapad 10 بطارية سعتها 7,000 ميلي أمبير تدعم شحنًا بقوة قدرها 18 واطًا، ويعمل الجهاز بمعالج Helio G80 من ميدياتيك، مدعومًا بذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 128 أو 256 جيجابايت، مع إمكانية توسيع الذاكرة عبر بطاقة ذاكرة خارجية microSD.

ويأتي الجهاز بكاميرا خلفية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل، إضافةً إلى مكبرات صوت مزدوجة، ودعم للاتصال بشبكات الواي فاي المزدوجة النطاق، وتقنية البلوتوث 5.1، ويحتوي على منفذ السماعات 3.5 ملم، وفتحة لبطاقة الاتصال SIM.

ويعمل جهاز Megapad 10 بنظام أندرويد 14، ويقدم عدة مزايا، مثل وضع الأطفال Kids Space الذي يتيح لأولياء الأمور إنشاء ملفات مستخدمين خاصة بالأطفال مع تعزيز خواص التحكم الأبوي.

ويتوفر الجهاز بلونين، هما الذهبي والرمادي. ولم تكشف شركة تكنو بعدُ عن سعر الجهاز أو الأسواق التي سيتوفر فيها للجمهور.