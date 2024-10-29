حاسوب iMac M4 الجديد.. إليك المواصفات والسعر

كشفت شركة آبل أمس عن حاسوب iMac M4 الجديد الي يأتي مع العديد من المزايا والتحسينات الجديدة التي تعزز تجربة استخدامه بنحو كبير.

فقد حدثت آبل جهاز iMac الذي يأتي بمقاس قدره 24 بوصة بمعالج M4، الذي ظهر أول مرة في جهاز iPad Pro اللوحي في وقت سابق من هذا العام. وتأتي هذه الترقية بعد عام واحد تقريبًا من إصدار جهاز iMac السابق الذي يعمل بمعالج M3.

وفيما يلي سنذكر مواصفات وسعر حاسوب iMac M4 الجديد من آبل:

يعمل بمعالج آبل M4 الجديد:

المزية الرئيسية في حاسوب iMac الجديد معالج M4 الذي يتضمن وحدة معالجة مركزية مكونة من 10 نويات، ووحدة لمعالجة الرسومات مكونة من 10 نويات، ومحرك عصبي مكون من 16 نواة. وتقول آبل إن هذا المعالج أسرع بمقدار يبلغ 1.7 مرة من معالج M1 في معالجة المهام اليومية وأسرع بمقدار يبلغ 2.1 مرة في معالجة المهام الثقيلة. كما أن معالج M4 أسرع بنسبة تبلغ 25% مقارنة بمعالج M3.

يتيح معالج M4 الجديد تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة من آبل Apple Intelligence، التي تسمح بتوليد النصوص والصور والرموز التعبيرية، والتفاعل مع مساعد سيري المُحدّث.

وبالإضافة إلى المعالج القوي يأتي iMac M4 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبدأ من 16 جيجابايت بدلًا من سعة قدرها 8 جيجابايت في الطراز السابق، مع توفر خيارات بسعة تبلغ 24 و32 جيجابايت، وأما سعة قرص التخزين من نوع SSD فتصل إلى 2 تيرابايت.

يضم شاشة تدعم تقنية Nano Texture:

يُعدّ iMac M4 أول جهاز iMac مزود بمعالج من معالجات Apple Silicon يضم شاشة تدعم تقنية “Nano Texture”، وهذه التقنية تساعد في تقليل الوهج، وهو أمر مفيد بنحو خاص عند استخدام جهاز iMac للعمل في الخارج تحت ضوء الشمس المباشر.

يتوفر بألوان جديدة:

مع أن جهاز iMac لم يحصل على أي تغييرات كبيرة في التصميم، قدمت آبل خيارات ألوان جديدة لهذا الحاسوب المكتبي، وتشمل: الأخضر والأصفر والبرتقالي والوردي والأرجواني والأزرق والفضي، وجميع الألوان متاحة لجميع الطرز. ففي السابق، وفرت آبل بعض الخيارات فقط للطرز المرتفعة السعر.

يضم كاميرا أمامية مُحسنة:

حصلت الكاميرا الأمامية في جهاز iMac M4 على ترقية؛ إذ تتضمن عدسة تبلغ دقتها 12 ميجابكسل وتدعم مزية Center Stage التي تبقيك في وسط الإطار في أثناء إجراء المكالمات المرئية.

يدعم الشاشات المتعددة:

للمرة الأولى يدعم جهاز iMac ما يصل إلى شاشتين خارجيتين بدقة تصل إلى 6K بمعدل تحديث يبلغ 60 هرتزًا أو شاشة خارجية واحدة بدقة تصل إلى 8K بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا.

جميع المنافذ من نوع Thunderbolt 4:

يتميز جهاز iMac M4 بمنافذ من نوع Thunderbolt 4بدلًا من Thunderbolt 3 في الجيل السابق، واعتمادًا على الطراز الذي تختاره، يمكنك الحصول على منفذين أو أربعة منافذ.

يدعم ملحقات خارجية تأتي مع منفذ شحن من نوع USB-C:

تقدم آبل الإصدارات الجديدة من الملحقات الخارجية الخاصة بأجهزة iMac مع منفذ شحن من نوع USB-C بدلاً من Lightning. وتشمل هذه الملحقات: لوحة المفاتيح (Magic Keyboard)، ولوحة التتبع (Magic Trackpad)، والماوس (Magic Mouse).

السعر:

جهاز iMac M4 الجديد متاح الآن للحجز الأولي عبر متجر آبل الرسمي بسعر يبدأ من 1300 دولارٍ أمريكي، وسيكون متاحًا في الأسواق ابتداءً من يوم الجمعة بتاريخ الثامن من نوفمبر.