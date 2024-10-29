بين الإثارة والقلق.. جوجل تطلق البحث بالذكاء الاصطناعي على نطاق عالمي

أعلنت جوجل أنها ستتيح ميزة “ملخصات الذكاء الاصطناعي AI Overviews” في محرك البحث الخاص بها لمستخدميها في أكثر من 100 دولة حول العالم، وفقًا لما ذكرته الشركة عبر موقعها الرسمي.

وأوضحت الشركة أن هذه الميزة تحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين، وتسعى جوجل إلى الوصول إلى مليار مستخدم شهريًا لهذه الميزة، بعد أن كانت متاحة فقط في الولايات المتحدة.

وعززت جوجل دعمها اللغات المختلفة، إذ يمكن للمستخدمين الآن الحصول على ملخصات نتائج البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي بأي لغة متاحة، حتى لو كانوا في دول لا تتحدث تلك اللغة.

ومن الجدير بالذكر أن جوجل لا تتيح تلك الميزة حتى الآن في أيٍ من الدول العربية حتى الآن.

وتُعد “ملخصات الذكاء الاصطناعي AI Overviews” ميزة في محرك بحث جوجل تستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي “Gemini” لتوليد ملخصات لمعظم الموضوعات التي يبحث عنها الأشخاص، خصوصًا عند اكتشاف جوجل أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدم قيمة مُضافة في الإجابة عن استفسارات معينة.

ويظهر هذا الملخص في أعلى صفحة النتائج، ويمكن أن يقدم إجابات عن الأسئلة والاستفسارات المختلفة بنحو يُغني المستخدمين عن التنقل بين صفحات الويب المختلفة في نتائج البحث التقليدية.

وكانت جوجل قد بدأت إطلاق تلك الميزة في مايو الماضي للمستخدمين في الولايات المتحدة، وقد تلقت انتقادات واسعة في البداية، نطرًا إلى المعلومات المضللة والخطأ التي كانت تقدمها، وحدّثت جوجل تلك الميزة للسماح للمستخدمين بزيارة المواقع عن طريق النقر على الروابط الموجودة داخل الملخص، مما أدى إلى زيادة في حركة الزوار إلى المواقع الداعمة.

ومع ذلك، يظل هناك قلق بين بعض الناشرين وأصحاب المواقع من أن تؤدي تلك الميزة إلى التأثير سلبًا في عدد الزيارات، نظرًا إلى أنها تظهر كأول نتيجة على الصفحة.

وتشكّل هذه الخطوة جزءًا من سعي جوجل إلى تعزيز وجود الذكاء الاصطناعي في محرك بحثها، على الرغم من الجدل المُثار حول دقة المعلومات المقدمة، وإجراءات الشركة الوقائية لتجنب حدوث الأخطاء.