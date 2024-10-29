بأسعار أرخص .. جوجل تبدأ بيع هواتف بكسل المجددة

بدأت جوجل بطرح هواتف بكسل المُجددة للبيع عبر متجرها الإلكتروني الرسمي، وذلك بأسعار أقل مقارنةً بالإصدارات الجديدة كُليًا.

وتشمل هذه الهواتف إصدارات بكسل 6 وبكسل 6A وبكسل 7، مع تخفيضات تصل إلى 40% مقارنةً بأسعار الإصدارات الجديدة منها. وتأتي كافة الهواتف المُجددة بضمان لمدة قدرها عام، ودعم فني مماثل لما توفره الشركة للأجهزة الجديدة.

ووفقًا لتصريحات جوجل، فإن كل هاتف مُجدد يخضع لفحص دقيق لضمان جودة الشاشة والبطارية وأداء الجهاز كُليًا. ومع ذلك، لم تقدّم الشركة ضمانات حول العمر الافتراضي للبطاريات، إذ علّق ممثل عنها قائلًا: “البطاريات تشبه الأشخاص؛ تتقدم في العمر ببطء، ثم تدهور فجأة”.

وتطرح جوجل هواتفها للمستهلكين بأسعار جذابة؛ إذ يبلغ سعر هاتف بكسل 6 المُجدد 340 دولارًا بدلًا من 600 دولارٍ، في حين يتوفر هاتف بكسل 7 برو العالي الأداء بسعر 630 دولارًا بدلًا من 900 دولارٍ.

ومن الجدير بالذكر أن كافة هذه الإصدارات المُجددة تأتي بسعة تخزين قدرها 128 جيجابايت، كما أشار المتحدث الرسمي باسم جوجل، باتريك سيبولد، إلى أن الشركة تخطط لتوفير خيارات تخزين أخرى قريبًا.

وتأتي الهواتف مُحملة بآخر إصدار من نظام أندرويد، وتُرفقها جوجل بشاحن متوافق، فضلًا عن الشحن المجاني للهواتف المُباعة في الدول التي تتيح فيها الشركة متجرها الرسمي.

وتُعد الهواتف المُجددة (Refurbished) هواتف ذكية أُصلحت وأُعيد طرحها للبيع كأنها جديدة تمامًا، وعادةً ما تكون هذه الهواتف قد أُرجعت للشركة أو المتاجر بسبب عيوب طفيفة، أو لأن العميل قرر ترقية هاتفه، وهي تخضع لعملية تجديد شاملة، وتُباع بأسعار أرخص.