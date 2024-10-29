أهم المزايا والتحديثات الجديدة في iOS 18.1

iOS 18.1 هو أول تحديث رئيسي لنظام iOS 18، ويجلب مجموعة من المزايا الجديدة المتقدمة، وأبرزها: بعض مزايا Apple Intelligence، ومزية تسجيل المكالمات الهاتفية. وقد أطلقت شركة آبل الإصدار النهائي من تحديث iOS 18.1 أمس، وهو الآن متاح لجميع مستخدمي هواتف آيفون المتوافقة.

إليك أهم المزايا الجديدة في تحديث iOS 18.1:

1- مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence:

يتضمن نظام التشغيل iOS 18.1 المجموعة الأولى من مزايا ‌Apple Intelligence‌ المتاحة لهواتف iPhone 15 Pro وسلسلة iPhone 16. وتتضمن المجموعة الأولى من مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل ما يلي:

أدوات الكتابة:

تتيح لك أدوات الكتابة تدقيق النصوص وتلخيصها وإعادة كتابتها في جميع التطبيقات في الهاتف.

سيري المُحدّث:

يتمتع المساعد الصوتي سيري بمظهر جديد، فقد أصبح يظهر كخط يحيط بالشاشة وليس في شكل دائرة تظهر في الجهة السفلية من الشاشة، وقد أصبح أكثر ذكاءً ويعرف أكثر عن جميع أجهزة آبل، ويمكن التفاعل معه عن طريق الكتابة أيضًا عبر مزية Type to ‌Siri‌، كما يستطيع سيري الحفاظ على السياق بين الطلبات المتعددة وفهم ماذا تقصد حتى لو نطقت بعض الكلمات بطريقة غير صحيحة.

الردود الذكية:

في تطبيقي البريد والرسائل، تتوفر مزية اقتراحات الردود على الرسائل الواردة، التي تسهل لك الرد على الرسائل المختلفة بطرق مناسبة لمحتوى الرسالة.

التلخيص:

يمكن لمزية التلخيص بالذكاء الاصطناعي تلخيص رسائل البريد الإلكتروني والإشعارات حتى تتمكن من رؤية ما هو مهم بسرعة. ويمكنك أيضًا الحصول على ملخصات للنصوص المكتوبة في تطبيق الملاحظات ومواقع الويب في متصفح سفاري.

مزية Memory Maker:

تتيح لك مزية الذكاء الاصطناعي Memory Maker المدمجة في تطبيق الصور إنشاء عروض مخصصة من مجموعة من الصور المخزنة في هاتف بعد كتابة وصف للعرض.

كما يدعم تطبيق الصور البحث باللغة الطبيعية، ويتضمن مزية التنظيف (Clean Up) لإزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور.

2- مزايا جديدة في تطبيق الهاتف:

يوفر تحديث iOS 18.1 مزية تسجيل المكالمات الهاتفية ونسخها للحصول على نص مكتوب للمكالمة المسجلة. ويؤدي النقر فوق زر التسجيل الموجود في الجهة العلوية اليسرى بعد البدء بالمكالمة إلى البدء بالتسجيل، وسيصل تنبه إلى جميع المشاركين بأن المكالمة قيد التسجيل. وتُحفظ المكالمات المسجلة في تطبيق (الملاحظات) Notes، ويمكن نسخها داخل التطبيق.

3- مزايا جديدة في تطبيق الكاميرا:

يحتوي تطبيق الكاميرا في هواتف آيفون 15 برو على مزية التقاط الصور المكانية، وهي مزية متوفرة في هواتف ‌iPhone 16‌ منذ إطلاقها.

من ناحية أخرى، أصبح لدى زر التحكم في الكاميرا (Camera Control) المتوفر في هواتف ‌iPhone 16‌ خيار جديد للتبديل إلى كاميرا TrueDepth الأمامية بإيماءات الضغط والتمرير.

4- مزايا جديدة لسماعات AirPods Pro 2:

إذا كان لديك AirPods Pro 2، فإن iOS 18.1 يضيف مجموعة جديدة من مزايا تعزيز صحة السمع؛ إذ يمكنك إجراء اختبار للسمع للتحقق من مشكلة ضعف السمع، وفي حالة اكتشاف ضعف السمع، هناك خيار لاستخدام ‌AirPods Pro‌ 2 كمساعد سمع لتعزيز صوت المحادثات والأصوات الأخرى حولك.

كما يوفر التحديث الجديد خيارًا لتعديل أوضاع الاستماع إلى الموسيقا ومقاطع الفيديو والمكالمات بناءً على اختبار السمع، وهناك مزية لحماية السمع لجميع المستخدمين تقلل التعرض للضوضاء البيئية الصاخبة في جميع أوضاع الاستماع.

5- تحديثات في متجر التطبيقات App Store:

تدعم مزية البحث المدمجة في App Store الآن اللغة الطبيعية لتسهيل العثور على ما تبحث عنه.

6- تحديثات الأمان في iOS 18.1:

يعالج نظام التشغيل iOS 18.1 أكثر من 20 ثغرة أمنية؛ مما يعني أنه من الجيد التحديث في أقرب وقت ممكن. وتتوفر قائمة كاملة بالثغرات الأمنية التي يعالجها هذا التحديث على موقع آبل الإلكتروني.