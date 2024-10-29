آبل تكشف عن جهاز ماك ميني جديد بمعالجات M4 المتطورة

كشفت آبل عن أحدث إصدار من جهاز الحاسوب الصغير الحجم ماك ميني Mac mini، الذي يأتي بتصميم مضغوط بأبعاد قدرها 5 × 5 إنشات، وارتفاع لا يتجاوز إنشين، ومعالجات M4 الجديدة.

ويستطيع هذا الجهاز الجديد تنفيذ مهام معقدة، وهو يأتي بخيارين للمعالج؛ معالج M4 الأساسي أو معالج M4 Pro الأقوى، مع ذاكرة عشوائية سعتها 16 جيجابايت ويمكن أن تصل إلى 24 جيجابايت، مثل جهاز iMac M4 الجديد. ويأتي جهاز ماك ميني الجديد بحجم أقل مقارنةً بالإصدار السابق.

وتشير آبل إلى أن معالج M4 يحقق أداءً أسرع بنحو 1.8 مرة مقارنةً بإصدار M1، وبنحو 2.2 مرة في معالجة الرسوميات.

ويتضمن معالج M4 الأساسي 10 نوى، في حين يأتي M4 Pro بـ 14 نواة، منها 10 نوى للأداء و 4 نوى لتقليل استهلاك الطاقة. ويضم معالج M4 Pro وحدة معالجة رسومية تحتوي على 20 نواة، أي ضعف عدد النوى الموجودة في معالج M4 الأساسي، إلى جانب دعمه تقنية Thunderbolt 5 التي توفر سرعة نقل بيانات تصل إلى 3 أضعاف تقنية Thunderbolt 3.

وبفضل معالجات M4 الجديدة، يمكن لأجهزة ماك ميني الجديدة تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة من آبل بكفاءة.

وأضافت آبل منافذ أمامية في جهاز ماك ميني، تشمل منفذي USB-C ومنفذ السماعات 3.5 ملم. وفي الخلف، يحتوي الجهاز على ثلاثة منافذ Thunderbolt USB-C إضافية، ومنفذ HDMI، ومنفذ Ethernet، مع غياب قارئ بطاقة بطاقات الذاكرة SD.

ويمكن شراء جهاز ماك ميني الجديد بمعالج M4 بسعر يبدأ من 600 دولارٍ، مع تخفيض سعري قدره 100 دولارٍ للعملاء في القطاع التعليمي. وأما جهاز ماك ميني بمعالج M4 Pro، فيأتي بسعر يبدأ من 1400 دولارٍ أمريكي، وستتوفر الأجهزة بدايةً من شهر نوفمبر المقبل.