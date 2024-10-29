آبل تطلق عصرًا جديدًا للذكاء الشخصي مع "Apple Intelligence"

أعلنت شركة آبل، إطلاق أول مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تُعرف باسم (Apple Intelligence) في هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك، مع إصدار تحديثات أنظمة التشغيل الجديدة iOS 18.1، و iPadOS 18.1، و macOS Sequoia 15.1.

ويعتمد (Apple Intelligence) – الذي تطلق عليه آبل اسم (نظام الذكاء الشخصي) Personal Intelligence – على قوة شرائح (Apple Silicon) المتقدمة لتقديم مجموعة متكاملة من مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تهدف إلى تسهيل حياتك اليومية، والتي تشمل: أدوات الكتابة التي تتيح لك إعادة صياغة النصوص، وتلخيصها، وتدقيقها بسهولة، ومزايا تحرير الصور، وأدوات توليد الصور والوجوه التعبيرية من النصوص، وغيرها الكثير.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل: “نحن نشهد اليوم ولادة عصر جديد من الذكاء الشخصي في هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك مع نظام Apple Intelligence، إذ يعتمد هذا النظام على سنوات من الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ليضع نماذج آبل التوليدية في صميم أجهزتنا، ويوفر لمستخدمينا نظام ذكاء شخصي سهل الاستخدام، كل ذلك مع حماية خصوصيتهم”.

إليك المزايا التي ستصل إلى هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك:

1- أدوات الكتابة الإبداعية على مستوى النظام:

دمجت آبل أدوات الكتابة في أنظمة تشغيل أجهزتها iOS و iPadOS و macOS‏، لتسمح لك بتحسين لغتك من خلال إعادة صياغة النصوص، وتلخيصها، وتدقيقها بسهولة في أي تطبيق تستخدمه، بما يشمل: تطبيقات البريد، والرسائل، والملاحظات، و Pages، إلى جانب التطبيقات الخارجية.

وتتضمن أدوات الكتابة الجديدة عدة أدوات، وهي:

أداة إعادة الكتابة (Rewrite): تتيح لك إعادة كتابة النصوص، من خلال تغيير صياغتها وأسلوبها لتناسب الجمهور المعني والمهمة التي تعمل عليها، مثل: استخدام الأسلوب الاحترافي عند تعديل الخطاب التعريفي، أو استخدام الفكاهة عند كتابة دعوة لحضور حفلة.

تتيح لك إعادة كتابة النصوص، من خلال تغيير صياغتها وأسلوبها لتناسب الجمهور المعني والمهمة التي تعمل عليها، مثل: استخدام الأسلوب الاحترافي عند تعديل الخطاب التعريفي، أو استخدام الفكاهة عند كتابة دعوة لحضور حفلة. أداة التدقيق (Proofread): تتيح لك تدقيق النصوص لغويًا وإملائيًا للتحقق من سلامتها من الأخطاء، وفي الوقت نفسه تقدم اقتراحات للتعديل، يصاحبها شرح لهذه التعديلات بحيث يمكنك مراجعتها أو قبولها بسرعة.

تتيح لك تدقيق النصوص لغويًا وإملائيًا للتحقق من سلامتها من الأخطاء، وفي الوقت نفسه تقدم اقتراحات للتعديل، يصاحبها شرح لهذه التعديلات بحيث يمكنك مراجعتها أو قبولها بسرعة. أداة التلخيص (Summarize): تتيح لك تحديد النص وتلخيصه في صورة فقرات سهلة القراءة، أو نقاط معلوماتية قصيرة، أو في جدول، أو قائمة.

2- المساعد سيري أصبح أكثر واقعية وتفاعلية:

أصبح المساعد سيري قادرًا على التفاعل بطريقة أكثر واقعية ومرونة واندماجًا في تجربة النظام، إذ يتميز بتصميم جديد كليًا مع ضوء متوهج أنيق يلتف حول حافة الشاشة عند تنشيطه في هواتف آيفون أو أجهزة آيباد أو CarPlay.

وفي حواسيب ماك، يمكنك وضع سيري في أي مكان في سطح المكتب للوصول إليه بسهولة أثناء العمل. كما تستطيع الكتابة لسيري في أي وقت وفي أي جهاز آبل ويمكنك التبديل بسلاسة بين التفاعلات النصية والصوتية أثناء استخدام سيري لتسريع المهام اليومية.

وبفضل إمكانات فهم اللغة المحسنة، يستطيع سيري فهم المطلوب حتى لو تلعثمت في نطق الكلمات، والحفاظ على السياق عند الانتقال من موضوع إلى آخر.

ونظرًا إلى معرفة سيري الواسعة بالمنتجات، يمكنه الآن الإجابة عن آلاف الأسئلة حول مزايا وإعدادات منتجات آبل، إذ يمكنك الآن الاستعانة به لمعرفة كل شيء بدءًا من كيفية تسجيل الشاشة ووصولًا إلى كيفية مشاركة كلمة سر الواي فاي مع الآخرين بسهولة.

3- تطبيق الصور بطابع أكثر ذكاءً:

أصبح تطبيق الصور أكثر ذكاءً بفضل العديد من الإمكانات الجديدة، إذ تتيح لك مزية (البحث باللغة الطبيعية) البحث في الصور عن أي شيء تقريبًا عن طريق وصف ما تبحث عنه ببساطة، مثل: مايا تجري مرتدية قميصًا ملونًا.

كما تتوفر مزية (البحث في الفيديو)، التي تتيح لك البحث عن شيء حدث في جزء معين من الفيديو والانتقال إليه مباشرةً. ويقدم البحث أيضًا اقتراحات إكمال ذكية لمساعدتك في إكمال عملية البحث بسرعة.

كما تتوفر أداة (Clean Up) الجديدة، التي تتيح لك تحرير الصور من خلال تحديد الأشياء المشتتة في الخلفية وإزالتها دون التأثير في الموضوع الرئيسي، وهي تشبه تمامًا أداة (الممحاة السحرية) التي تقدمها جوجل في هواتفها.

وتتيح لك مزية (الذكريات) الآن إنشاء الأفلام التي ترغب في مشاهدتها بمجرد كتابة وصف لها. فمن خلال القدرة على فهم اللغة والصورة، سيختار Apple Intelligence أفضل الصور ومقاطع الفيديو استنادًا إلى الوصف الذي تقدمه، ومن ثم يصوغ قصة مع فصول استنادًا إلى الموضوعات التي حددتها من الصور، ويرتبها في فيلم يتميز بقصته السردية الخاصة.

4- مزايا جديدة في تطبيق البريد الإلكتروني:

أصبح البقاء على اطلاع دائم على رسائل البريد الإلكتروني أسهل من أي وقت مضى في تطبيق البريد في إصدار (iOS 18.1)، وذلك بفضل مزية (الرسائل المهمة) Priority Messages، وهي عبارة عن قسم جديد في الجهة العلوية يعرض رسائل البريد الإلكتروني المهمة فقط، مثل: دعوة لتناول الغداء في اليوم نفسه أو بطاقة صعود الطائرة.

وسترى أيضًا ملخصًا لكل رسالة بدلًا من مجرد معاينة الأسطر القليلة الأولى من كل رسالة. كما يمكنك استخدام زر (تلخيص) Summarize الجديد لتلخيص الرسائل الطويلة.

بالإضافة إلى ذلك، ستوفر لك مزية (الرد الذكي) Smart Reply الجديدة اقتراحات للاستجابة السريعة وستحدد جميع الأسئلة المضمنة في الرسالة لضمان الإجابة عن كل شيء.

5- ملخصات سريعة للإشعارات:

يساعدك (Apple Intelligence) في تحديد الأولويات والمحافظة على تركيزك من خلال عرض ملخصات سريعة للإشعارات المهمة، فبدلًا من الانشغال بتفاصيل كل إشعار، يمكنك الاطلاع على أهم النقاط مباشرةً من شاشة القفل. بالإضافة إلى ذلك، يوفر لك نمط التركيز الجديد (تقليل المقاطعات) تجربة أكثر هدوءًا من خلال إخفاء الإشعارات غير الضرورية، وإبراز الإشعارات التي قد تحتاج إلى اهتمام فوري فقط.

6- ملخصات التسجيلات الصوتية:

يمكنك الآن في تطبيقي الملاحظات والهاتف تسجيل الصوت وتلخيصه وإنشاء نسخة نصية منه، فعند بدء التسجيل أثناء إجراء مكالمة في تطبيق الهاتف، يتلقى المشاركون في المكالمة إشعارات تلقائيًا، وعند إنهاء المكالمة، ينشئ (Apple Intelligence) ملخصًا للمساعدة في تذكر النقاط الرئيسية.

مزايا جديدة في شهر ديسمبر القادم:

أعلنت آبل اليوم أيضًا، إطلاق مجموعة جديدة من مزايا (Apple Intelligence) في شهر ديسمبر القادم، مع توفر قدرات إضافية في الأشهر المقبلة.

وسيوفر (Apple Intelligence) لك طرقًا جديدة للتعبير عن نفسك بصريًا، إذ ستنقل رموز إيموجي تجربة استخدامها إلى مستوى جديد كليًا مع إمكانية إنشاء رموز (Genmoji) أصلية بمجرد كتابة وصف لها، ويمكن تخصيصها أيضًا عن طريق اختيار صورة لصديق أو أحد أفراد العائلة.

وسيتيح Image Playground للمستخدمين إنشاء صور مرحة في لحظات. وبفضل عصا الصور السحرية، ستصبح الملاحظات أكثر جاذبية بصريًا من خلال تحويل الرسومات التقريبية إلى صور مبهجة، فعندما تحدد دائرة حول مساحة فارغة، ستقوم عصا الصور السحرية بإنشاء صورة باستخدام سياق المنطقة المحيطة.

وفي شهر ديسمبر، ستصبح أدوات الكتابة أكثر قوة، كما سيكون لديك خيار الوصول إلى المعرفة العالمية الواسعة التي يقدمها ChatGPT داخل أدوات الكتابة وسيري، مما يسمح لك بالاستفادة من قدرات فهم الصور والمستندات دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

علاوةً على ذلك، ستتوفر في شهر ديسمبر تجربة ذكاء بصري جديدة قائمة على (Apple Intelligence) وتساعدك في تعرف العناصر والأماكن فورًا وذلك بفضل وحدة التحكم الجديدة في كاميرا هواتف آيفون 16، إذ ستتيح لك عرض تفاصيل حول مطعم أمامك والتفاعل مع المعلومات، مثل ترجمة النص من لغة إلى أخرى.