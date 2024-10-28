“WD_Black SN850P”.. الحل الأمثل لزيادة سعة التخزين في جهاز PS5

مع تزايد حجم الألعاب الإلكترونية الحديثة وتنوعها، أصبح نقص مساحة التخزين في أجهزة (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 مشكلة شائعة تواجه العديد من اللاعبين، وللتغلب على هذه المشكلة تقدم شركة (ويسترن ديجيتال) Western Digital، حلًا مثاليًا وهو محرك الأقراص (WD_Black SN850P) من نوع (SSD)، المصمم خصوصًا لزيادة سعة التخزين في جهاز PS5، مما يتيح لك تخزين المزيد من الألعاب والبيانات دون التضحية بالأداء.

ولكن ما مواصفات محرك الأقراص (WD_BLACK SN850P)، ولماذا هو الحل الأمثل لزيادة سعة التخزين في جهاز PS5، وكيف يمكنك تثبيته في جهاز PS5؟

مواصفات محرك الأقراص (WD_BLACK SN850P):

صُمم محرك الأقراص (WD_BLACK SN850P) العالي الأداء لتلبية احتياجات اللاعبين، فهو محرك أقراص من نوع (NVMe SSD) مصمم بتقنية (NVMe PCIe Gen 4.0)، ويتميز بسرعات قراءة وكتابة عالية جدًا، ويعني ذلك أنه قادر على تحميل الألعاب وتشغيلها بسرعة فائقة، مما يوفر لك تجربة لعب سلسة وخالية من التقطيع. بالإضافة إلى ذلك، يتميز هذا المحرك بمتانة عالية وكفاءة في استهلاك الطاقة.

يتوفر محرك الأقراص (WD_BLACK SN850P) بأربعة خيارات من حيث سعة التخزين وهي: واحد تيرابايت، أو 2 تيرابايت، أو 4 تيرابايت، أو 8 تيرابايت. وبفضل سعته الكبيرة التي تصل إلى 8 تيرابايت، يمكنك تخزين ما يصل إلى 200 لعبة، مما يمنحك الحرية الكاملة للاستمتاع بألعابك المفضلة دون قيود.

كما يمتاز محرك الأقراص (WD_BLACK SN850P) بأنه مجهّز بتقنية (NVMe PCIe Gen 4.0)، التي تزيد استجابة الألعاب وسرعات القراءة والكتابة، إذ تصل سرعته في القراءة إلى 7,300 ميجابايت في الثانية، وتصل في الكتابة إلى 6,600 ميجابايت في الثانية (طراز 2 تيرابايت و4 تيرابايت)، مما يتيح لك الاستمتاع بتجربة لعب سلسة وسريعة الاستجابة.

علاوة على ذلك، يأتي محرك الأقراص (WD_BLACK SN850P) مزودًا بمشتت حراري مدمج مصمم خصوصًا ليتناسب مع منفذ التوسعة (M.2) في جهاز (بلاي ستيشن 5)، مما يضمن أداءً مثاليًا وسريعًا، وبفضل تصميمه المتوافق تمامًا مع جهاز بلاي ستيشن 5، يمكنك ضمان سهولة التثبيت والإعداد دون الحاجة إلى أي تعديلات إضافية.

كما تدعم شركة ويسترن ديجيتال جميع طرز محرك الأقراص (WD_BLACK SN850P) بضمان محترم لمدة تبلغ خمس سنوات، مما يتيح لك اللعب دون أي قلق.

إليك المواصفات الكاملة لجميع طرز محرك الأقراص (WD_BLACK SN850P):

واحد تيرابايت 2 تيرابايت 4 تيرابايت 8 تيرابايت منفذ التوصيل M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 واجهة التوصيل PCIe Gen4 x4 PCIe Gen4 x4 PCIe Gen4 x4 PCIe Gen4 x4 سرعة القراءة 7,300 ميجابايت في الثانية. 7,300 ميجابايت في الثانية. 7,300 ميجابايت في الثانية. 7,200 ميجابايت في الثانية. سرعة الكتابة 6,300 ميجابايت في الثانية. 6,600 ميجابايت في الثانية. 6,600 ميجابايت في الثانية. 6,600 ميجابايت في الثانية. التبريد مشتت حراري مدمج. مشتت حراري مدمج. مشتت حراري مدمج. مشتت حراري مدمج. الضمان 5 سنوات. 5 سنوات. 5 سنوات. 5 سنوات.

لماذا (WD_BLACK SN850P) هو الخيار الأمثل لجهاز PS5؟

التوافق المثالي: صُمم محرك الأقراص (WD_BLACK SN850P) ليتناسب مع منفذ التوسعة (M.2) في جهاز (بلاي ستيشن 5)، مما يضمن سهولة التثبيت والاستخدام.

صُمم محرك الأقراص (WD_BLACK SN850P) ليتناسب مع منفذ التوسعة (M.2) في جهاز (بلاي ستيشن 5)، مما يضمن سهولة التثبيت والاستخدام. الأداء العالي: يوفر محرك الأقراص هذا سرعات قراءة وكتابة عالية جدًا، مما يساهم في تقليل أوقات التحميل وتحسين تجربة اللعب بنحو ملحوظ.

يوفر محرك الأقراص هذا سرعات قراءة وكتابة عالية جدًا، مما يساهم في تقليل أوقات التحميل وتحسين تجربة اللعب بنحو ملحوظ. الخيارات المتعددة من سعة التخزين: يتوفر (WD_BLACK SN850P) بأربعة خيارات من حيث سعة التخزين وهي: تيرابايت واحد، أو 2 تيرابايت، أو 4 تيرابايت، 8 تيرابايت.، مما يتيح لك اختيار السعة التي تناسب احتياجاتك.

يتوفر (WD_BLACK SN850P) بأربعة خيارات من حيث سعة التخزين وهي: تيرابايت واحد، أو 2 تيرابايت، أو 4 تيرابايت، 8 تيرابايت.، مما يتيح لك اختيار السعة التي تناسب احتياجاتك. المتانة والكفاءة: يتميز بمتانة عالية وكفاءة في استهلاك الطاقة، مما يضمن عمرًا افتراضيًا طويلًا وأداءً مستقرًا.

يتميز بمتانة عالية وكفاءة في استهلاك الطاقة، مما يضمن عمرًا افتراضيًا طويلًا وأداءً مستقرًا. التبريد الفعال: يأتي مزودًا بمشتت حراري يساعد في الحفاظ على درجة حرارته منخفضة، مما يضمن أداءً ثابتًا حتى في أثناء اللعب المكثف.

يأتي مزودًا بمشتت حراري يساعد في الحفاظ على درجة حرارته منخفضة، مما يضمن أداءً ثابتًا حتى في أثناء اللعب المكثف. الضمان: تدعم شركة ويسترن ديجيتال جميع طرز هذا القرص بضمان لمدة تبلغ خمس سنوات.

كيفية تثبيت (WD_BLACK SN850P) في جهاز PS5:

تُعدّ عملية تثبيت محرك أقراص (WD_BLACK SN850P) في جهاز (بلايستيشن 5) أمرًا سهلًا للغاية، وكل ما يتطلبه الأمر دقائق معدودة، كما يظهر في الفيديو السابق.

إليك خطوات التثبيت:

أوقف تشغيل جهاز (بلايستيشن 5)، ثم أزل كل الكابلات والأجهزة منه، ثم انتظر قليلًا حتى يبرد الجهاز تمامًا.

ضع الجهاز على سطح مستوٍ بحيث يكون شعار PlayStation مواجهًا للأسفل، ثم أمسك الزاوية العلوية اليسرى من الغطاء وأزله من خلال سحبه قليلًا نحو الأعلى وإلى الجهة اليمنى.

بعد نزع الغطاء الأبيض الخارجي، ستجد غطاءً مستطيلًا طويلًا فوق فتحة التوسعة، مثبّتًا بمسمار واحد في الأعلى، انزع هذا المسمار بمفكك ذي رأس صليبة.

قبل تثبيت محرك الأقراص يجب أيضًا فك مسمار التثبيت والصامولة الموجودين داخل فتحة المسمار رقم (110) داخل فتحة التوسعة.

ثم ضع الصامولة في الفتحة رقم (80). لاستخدامها في تثبيت المحرك بعد تركيبه.

أمسك طرف محرك الأقراص (WD_BLACK SN850P)، وقم بمحاذاته مع الشق في منفذ التوسعة، ثم أدخله بالكامل وبإحكام، وفي أثناء إدخاله في المنفذ يجب أن تسمع وتشعر بنقرة.

اضغط برفق على محرك الأقراص إلى الأسفل وثبِّته بالمسمار في الفتحة رقم (80).

أعِد وضع غطاء فتحة التوسعة وثبِّته بالمسمار الخاص به، ثم أعد تثبيت الغطاء الأبيض الخارجي لجهاز البلاي ستيشن.

فوائد زيادة سعة التخزين في جهاز PS5 باستخدام WD Black SN850P:

تخزين المزيد من الألعاب: يمكنك الآن تخزين المزيد من الألعاب المفضلة لديك دون الحاجة إلى حذف ألعاب أخرى.

يمكنك الآن تخزين المزيد من الألعاب المفضلة لديك دون الحاجة إلى حذف ألعاب أخرى. تقليل أوقات التحميل: بفضل سرعات القراءة والكتابة العالية، ستتمكن من تحميل الألعاب وتشغيلها بسرعة كبرى.

بفضل سرعات القراءة والكتابة العالية، ستتمكن من تحميل الألعاب وتشغيلها بسرعة كبرى. تحسين تجربة اللعب: ستحصل على تجربة لعب سلسة وخالية من التقطيع.

ستحصل على تجربة لعب سلسة وخالية من التقطيع. مرونة عالية في نقل البيانات: يمكنك نقل الألعاب والبيانات بين محرك الأقراص الداخلي الأصلي وWD Black SN850P بسهولة.

الخلاصة:

إذا كنت تبحث عن طريقة لزيادة سعة التخزين في جهاز PS5 وتحسين تجربة اللعب، فإن محرك الأقراص (WD_BLACK SN850P) هو الخيار الأمثل، إذ يوفر هذا المحرك أداءً مثاليًا ومتانة وكفاءة وسعة تخزينية كبيرة، مما يجعله الاستثمار المثالي لأي لاعب جاد.