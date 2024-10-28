شاومي تطلق أجهزة التلفاز الفاخرة S Pro Mini LED 2025

أطلقت شاومي سلسلة أجهزة التلفاز الفاخرة الجديدة TV S Pro Mini LED 2025، التي تطرحها بتقنيات مميزة في عرض الصورة وإخراج الصوت مع الحفاظ على أسعار تنافسية.

وتأتي هذه السلسلة بمقاسات متعددة تتراوح بين 65 و 100 إنش، لتلبي احتياجات فئة واسعة من العملاء. وتعتمد الأجهزة على معالج XM9000، الذي يتيح تحكمًا دقيقًا في الإضاءة الخلفية، مما يوفر صورًا واضحة وتباينًا عاليًا. ويُسهم نظام التحكم في الإضاءة الخلفية Mini LED في تحسين دقة الإضاءة، مما يعزز تجربة المشاهدة.

وحرصت شاومي على تحسين جودة الصورة من خلال محرك Master Image Quality 2.0، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الألوان والتباين والتفاصيل في الوقت الفعلي. وتدعم الأجهزة النطاق اللوني DCI-P3 بنسبة قدرها 95%، مما يوفر ألوانًا دقيقة وحيوية، وتصل درجة السطوع القصوى في بعض الإصدارات إلى 3200 شمعة.

وفيما يتعلق بتشغيل الألعاب، تأتي سلسلة TV S Pro Mini LED 2025 بدقة قدرها 4K مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، إضافةً إلى تقنية MEMC لتحسين عرض المشاهد المتحركة بمعدل قدره 120 هرتزًا، ويمكن أن يصل معدل التحديث إلى 240 هرتزًا في “الوضع التنافسي”، لتقليل التشويش وتأخير الإدخال، مما يضمن تجربة لعب سلسة.

ويدعم النظام الصوتي في أجهزة التلفاز تقنية Dolby Atmos لتجربة صوت غامرة، كما تدعم الأجهزة تقنيات +HDR10 و IMAX Enhanced، مما يضمن توافقها مع المحتوى العالي الجودة.

وتعمل أجهزة التلفاز الجديدة من شاومي بنظام HyperOS 2 الذي تطوره، وهو يوفر واجهة مستخدم سهلة، وسلاسة في التكامل مع أجهزة شاومي الأخرى. كما تدعم الأجهزة تقنية Qingshan EyeCare التي تقلل انبعاث الضوء الأزرق، لتعزيز راحة العينين في أثناء المشاهدة الطويلة.

وتوفر شاومي أجهزة التلفاز الجديدة TV S Pro Mini LED 2025 في السوق الصينية بسعر يتراوح بين 650 و 1850 دولارًا أمريكيًا وفقًا لقياس الشاشة.