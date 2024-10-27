Blackmagic تحدّث تطبيق الكاميرا للاستفادة من قدرات آيفون 16

أعلنت شركة Blackmagic Design إصدار تحديث جديد لتطبيق الكاميرا الخاص بها في هواتف آيفون، إذ يشمل هذا التحديث مجموعة من المزايا والتحسينات الجديدة التي تستهدف بنحو رئيسي مستخدمي هواتف آيفون 16 الجديدة.

ومن أبرز الإضافات الجديدة التي يوفرها التحديث – الذي يحمل رقم 2.1 – إمكانية بدء تسجيل الفيديو باستخدام زر التحكم في الكاميرا في هواتف آيفون 16، مما يتيح الوصول السريع والسهل إلى وظائف التسجيل في التطبيق.

وأصبح بإمكان المستخدمين أيضًا ضبط إعدادات مثل التكبير والتعريض والتركيز وحساسية الضوء الأبيض من زر التحكم في الكاميرا في هواتف آيفون 16، كما حسّن التطبيق أداء تسجيل مقاطع ProRes 4K العالية السرعة في إصدارات آيفون 16 برو.

وبالإضافة إلى إمكانية فتح التطبيق بسرعة من زر التحكم في الكاميرا، يمكن أيضًا الوصول إلى التطبيق سريعًا من مركز التحكم أو من شاشة القفل.

ويتيح التحديث مزايا أخرى، مثل العرض المُحسّن لتصوير الفيديو المتسارع، وتحسينات لتسجيل الفيديو بسرعات مختلفة، ودعم ملحقات آيفون التي تدعم منصة DockKit، بالإضافة إلى تحسينات عامة في الأداء والاستقرار.

ويعد تطبيق Blackmagic Camera أداة قوية تتيح تسجيل الفيديو بطريقة احترافية عبر هواتف آيفون، ويأتي هذا التحديث ليجعل التطبيق أكثر سهولة في الاستخدام، خاصةً لمستخدمي إصدارات آيفون 16 الجديدة.

ويمكن تحميل تطبيق Blackmagic Camera بآخر تحديث له مجانًا من متجر آب ستور، وهو يُعد بديلًا لتطبيق الكاميرا الافتراضي في هواتف آيفون، وكذلك العديدة من التطبيقات الأخرى المأجورة.