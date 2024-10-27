هواوي تطلق “MatePad 12 X” في السعودية.. الجهاز المثالي للعمل والدراسة والترفيه

أعلنت شركة هواوي إطلاق جهازها اللوحي (MatePad 12 X) الجديد في المملكة العربية السعودية، الذي يجمع بين أناقة التصميم بألوان الباستيل الهادئة ولمعانه اللؤلؤي، والأداء القوي، والشاشة الكبيرة، والبطارية التي تدوم طويلًا، مما يجعله الخيار الأمثل لمن يبحثون عن جهاز لوحي متعدد الاستخدامات.

إذ يوفر لك جهاز (MatePad 12 X) بفضل مواصفاته القوية ومزاياه المتعددة كل ما تحتاج إليه لإنجاز مهامك بسهولة وكفاءة، وسواء كنت طالبًا جامعيًا، أو محترفًا، أو مجرد شخص يحب الإنتاجية، فإن هذا الجهاز سيكون هو الشريك المثالي لك.

ويتوفر الجهاز الآن في موقع هواوي الرسمي وبعض متاجر التجزئة المعتمدة في السعودية بسعر يبدأ من 1999 ريالًا سعوديًا، ولتقديم تجربة خالية من القلق، توفر هواوي خدمة (+HUAWEI Care) التي يمكن شراؤها مع الجهاز.

إليك أهم مزايا جهاز (MatePad 12 X) اللوحي الجديد من هواوي:

تصميم أنيق وأداء قوي:

يتميز (MatePad 12 X) بتصميمه الأنيق والخفيف الوزن، إذ يجمع التصميم بين لمعان اللؤلؤ الجذاب وتأثيرات الألوان المتغيرة، وصُنع جسم الجهاز من الألمنيوم العالي الجودة، مما يضفي عليه مظهرًا عصريًا ومتينًا. ومع ذلك، يتميز الجهاز بخفة وزنه ورقته، إذ يبلغ وزنه 555 جرامًا فقط، ويبلغ سُمكه 5.9 ملم فقط، مما يجعله سهل الحمل والاستخدام.

ويعمل الجهاز بمعالج (Kirin T90A) الثماني النوى، ويأتي بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت، مما يجعله قادرًا على التعامل مع المهام المتعددة والثقلية بسهولة.

ويعمل الجهاز ببطارية تبلغ سعتها 10100 ميلّي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 66 واطًا.

شاشة PaperMatte.. تجربة مشاهدة وكتابة لا مثيل لها:

تُعدّ شاشة PaperMatte من أهم المزايا في جهاز (MatePad 12 X)، إذ يضم شاشة (PaperMatte) فائقة السطوع يبلغ مقاسها 12 بوصة، مصممة لتقديم تجربة كتابة طبيعية تشبه الكتابة على الورق، مما يجعلها مثالية لتدوين الملاحظات ورسم الرسومات.

كما تساهم الطبقات الضوئية النانوية المتعددة في تقليل التوهج، مما يسمح لك بالاستمتاع بالشاشة لساعات طويلة دون الشعور بالتعب، وتعمل المطابقة الدقيقة على مستوى البكسل على جعل الشاشة واضحة قدر الإمكان، ومن ثم توفر الشاشة رؤية واضحة مع دقة عالية وألوان نابضة بالحياة.

وتُحاكي تقنية PaperMatte ملمس الورق، مما يحسن تجربة الكتابة بنسبة تبلغ 47% مقارنة بالأجهزة اللوحية التقليدية. كما تستخدم طبقة فائقة مقاومة للبصمات والزيوت لتحسين استجابة اللمس، مما يضمن تفاعلات سلسة ومريحة.

أطلق العنان للإبداع مع جهاز (MatePad 12 X) وتطبيقاته المبتكرة:

يأتي جهاز (MatePad 12 X) مع مجموعة من التطبيقات المبتكرة، التي تتيح لك إطلاق العنان لإبداعك، ومنها:

1- تطبيق (HUAWEI Notes):

تطبيق HUAWEI Notes، هو تطبيق لتدوين الملاحظات طورته هواوي، ويأتي مع العديد من المزايا الجديدة التي تشمل: widgets و Instant Shape، بالإضافة إلى تنسيق Huawei Note الحصري، ليصبح تدوين الملاحظات أكثر راحة وسهولة.

كما يتميّز التطبيق بخاصية (Note Replay)، التي تستخدم تكنولوجيا متقدمة لمعالجة الصوت لمزامنة التسجيلات الصوتية مع الملاحظات اليدوية، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل نقاط مهمة خلال المؤتمرات أو المحاضرات، ثم النقر على هذه النقاط للاستماع إلى المحتوى المسجل المتعلق بها، مما يساعد في استرجاع ومراجعة المحتوى بشكل أفضل.

كما توفر مزايا Multi-Note، و One-Touch Split Screen إمكانية عرض ومقارنة عدة ملاحظات في الوقت نفسه. وبالإضافة إلى ذلك يوفر التطبيق مجموعة غنية من النماذج الجاهزة من دفاتر الملاحظات الأنيقة إلى نماذج التخطيط المصممة للإنتاج، مما يمنح المستخدمين الأدوات التي تتناسب مع احتياجاتهم.

2- تطبيق (GoPaint):

من خلال تطبيق GoPaint، يمكن للمستخدمين إطلاق العنان لقدراتهم الإبداعية والاستمتاع بمتعة الإبداع في أي وقت وأي مكان، ويضم التطبيق أكثر من 150 فرشاة احترافية بما يشمل: فرش الخط العربي المخصصة.

ويقدم التطبيق أيضًا أول لوحة قماشية في الصناعة بملمس واقعي، حيث يمكن تخصيص المعايير لإنشاء روائع فريدة. وتوفر الفرش المحسنة سلاسة وواقعية، مثل فرش الحبر وفرش الطلاء الزيتي، مما يمنح المستخدمين تجربة رسم واقعية ومهنية.

يدعم قلم M-Pencil الذي يعمل بتقنية NearLink:

عند استخدامه مع قلم هواوي M-Pencil (الجيل الثالث)، الذي يعمل بتقنية NearLink، تشعر بتجربة رسم وكتابة استثنائية. إذ يوفر التصميم ذو البنية النانوية اهتزازًا دقيقًا، يتيح لك التمتع بشعور الكتابة والتنقل الشبيه لاستخدام الورق، لإعادة إحياء الابتكار المصاحب لحركة القلم على الورق.

وتوفر شاشة PaperMatte تجربة كتابة طبيعية وممتعة بشكل متجدد، إذ يدعم قلم (M-Pencil) أكثر من 10,000 مستوى ضغط ويتميز بخوارزمية تسريع الخط اليدوي، مما ينتج عنه أداء سلس واستجابة سريعة.

كما يحسن المنحنى الحساس للضغط التكيفي لـقلم (M-Pencil) الجديد السكتات لكل من الرسم والكتابة، مما يضمن القدرة على التكيف مع مهام إبداعية متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، يأتي قلم M-Pencil مع رأسين قابلين للتبديل: الأول رأس قلم صلب شفاف مثالي للرسم، والثاني رأس قلم ناعم غير شفاف مع مقاومة إضافية وهو ممتاز للكتابة. وبذلك يمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين هذه الأطراف وفقًا لاحتياجاتهم.

السعر:

يُباع جهاز (MatePad 12 X) الآن في السعودية بسعر يبدأ من 1999 ريالًا سعوديًا، ويتوفر بلونين، هما: الأبيض والأخضر.

وجهاز (MatePad 12 X) الجديد من هواوي، ليس مجرد جهاز لوحي، بل هو شريك حياتك اليومي الذي يلهمك للإبداع والإنتاجية، فبفضل تصميمه الأنيق والخفيف الوزن وشاشة PaperMatte الفائقة السطوع، وتطبيقاته القوية، يقدم الجهاز تجربة استخدام لا مثيل لها.