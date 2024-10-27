نظام هواوي HarmonyOS Next الجديد يحظى بإشادة المستخدمين

أفادت وسائل إعلام صينية محلية بأن نظام HarmonyOS NEXT الذي أطلقته هواوي حديثًا يلقى استحسانًا كبيرًا من المستخدمين، إذ أكدوا أن سلاسة هذا النظام تتفوق بوضوح على الأنظمة المنافسة مثل نظام أندرويد من جوجل ونظام iOS من آبل.

وبعد تجربة النسخة التجريبية من النظام الجديد، نشر عدد من المستخدمين تقييماتهم له، مشيرين إلى أن سلاسة النظام من أبرز نقاط قوته.

وطبقًا لشهادات المستخدمين، فإن سلاسة أداء النظام جاءت نتيجة تحسين هواوي الرسوم المتحركة والانتقالات بين التطبيقات، إذ باتت تنساب بسهولة على الشاشة مع اللمس والنقر والسحب، كما أن الواجهة باتت مريحة من الناحية البصرية.

وليست هذه أول مرة يُثار فيها الحديث حول “سلاسة” نظام HarmonyOS NEXT بين المستخدمين، إذ نشر بعض المهتمين تجاربهم في وقتٍ سابق، وأكدوا تفوق النظام في هذا الجانب.

وإلى جانب السلاسة، يقدم نظام HarmonyOS NEXT تحسينات في واجهة المستخدم، إذ يتضمن عناصر تصميم أنظف وأكثر بساطة، مع إعادة تصميم مركز التحكم بأيقونات أكبر وخطوط مُحسنة، فضلًا عن خيارات تخصيص شاشة القفل.

وعلى صعيد الأمان، عززت هواوي مستوى حماية البيانات مع هذا الإصدار الجديد، إذ يقدم HarmonyOS NEXT مزايا أمنية متقدمة تحمي البيانات من التطبيقات الضارة.

وفي سياقٍ متصل، أشار تشو هونغي، مؤسس مجموعة 360 الصينية المتخصصة في مجال تطوير برمجيات الأجهزة المحمولة، إلى أن نظام هواوي HarmonyOS NEXT، قد يشكل منافسًا قويًا في مجال أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، وقد يؤسس لنفسه مكانة خاصة في مجال تكنولوجيا البرمجيات بفضل مزاياه المتقدمة وقدراته المفيدة، وفقًا لما جاء في مقابلة صحفية.