مشروع Jarvis.. جوجل تطوّر ذكاءً اصطناعيًا يستخدم الحاسوب نيابةً عنك

تعمل شركة جوجل على تطوير نظام ذكاء اصطناعي، يُعرف باسم “مشروع جارفيس Project Jarvis”، وهو قادر على استخدام الحاسوب وأداء المهام نيابةً عن المستخدمين، وفقًا لما ذكره موقع “ذا إنفورميشن” التقني في تقرير أخير.

وطبقًا للتقرير، فإن جوجل تستعد للكشف عن مشروعها الجديد في ديسمبر المقبل، وسيتمكّن من أداء مهام مثل إجراء الأبحاث وشراء المنتجات وحجز الرحلات وغيرها، اعتمادًا على أحد نماذج الذكاء الاصطناعي “Gemini” التي تطورها جوجل، وسيعمل ضمن متصفح كروم.

ويهدف المشروع إلى مساعدة المستخدمين في “أتمتة المهام اليومية عبر الإنترنت” من خلال تعرّف الشاشة، ثم النقر على الأزرار أو إدخال النصوص المطلوبة. وتشير المعلومات إلى أنه يستغرق بضع ثوانٍ بين كل خطوة وأخرى.

وفي ظل سباق كبرى شركات الذكاء الاصطناعي نحو تطوير أنظمة مماثلة، تأتي خطوة جوجل ضمن منافسة شرسة؛ إذ تعمل مايكروسوفت على تطوير أداة Copilot Vision، التي تتيح للمستخدمين التفاعل مع كوبايلوت استنادًا إلى محتوى صفحات الويب المفتوحة، في حين يُتوقع أن تقدم آبل تقنية تتيح تنفيذ مهام عبر التطبيقات المختلفة طِبقًا للمحتوى الظاهر على الشاشة.

وطرحت أنثروبيك حديثًا إصدارًا جديدًا من نماذج Claude يمكنه التحكم في الحاسوب وتنفيذ مهام بسيطة آليًا، في حين تعمل OpenAI أيضًا على تقنية مشابهة.

يذكر أن خطة جوجل للكشف عن مشروع Jarvis في ديسمبر المقبل قد تتغير، وتُفكر الشركة في إطلاق النسخة الأولية لعدد محدود من المستخدمين؛ لتحديد أي أخطاء ومعالجتها قبل إطلاقه على نطاق أوسع.

وكانت تقارير حديثة قد أشارت إلى أن جوجل تعتزم الكشف عن الإصدارات الجديدة من نماذج Gemini قبل نهاية العام الجاري.