بأقل من 70 دولارًا.. لينوفو تطرح ساعتها الذكية Lenovo Watch

أطلقت شركة لينوفو ساعتها الذكية الجديدة “Lenovo Watch”، التي تأتي بمجموعة واسعة من مزايا اللياقة والصحة، مع الحفاظ على تصميم أنيق وسعر تنافسي.

وتدعم الساعة الذكية الجديدة من لينوفو مزايا مراقبة الصحة المتقدمة، وإجراء المكالمات عبر البلوتوث، بالإضافة إلى دعم طرق الدفع الرقمية الشائعة.

وتمتاز ساعة Lenovo Watch بتصميم معدني أنيق ومتين، وهي متاحة بلونين، هما الأسود والرمادي.

وتأتي الساعة بشاشة أمولد قياسها 1.43 إنش بدقة قدرها 466 × 466 بكسلًا، وكثافة بكسلات قدرها 326 بكسلًا لكل إنش. وتدعم الشاشة واجهات مختلفة تناسب الأنشطة المتنوعة، وهي تدعم ميزة العرض الدائم (AOD).

وتتصل الساعة بالهاتف الذكي عبر البلوتوث 5.3 بوضعين مختلفين، ويمكن للمستخدمين إجراء المكالمات واستقبالها، ومعاينة سجل المكالمات، وعرض إشعارات الرسائل مباشرةً في الساعة، مع مكبر صوت عالي الوضوح لضمان جودة الصوت في أثناء المكالمات.

وتدعم ساعة Lenovo Watch الذكية ما يصل إلى 70 وضعًا رياضيًا مختلفًا تشمل الجري وركوب الدراجات والسباحة وغيرها، مع القدرة على تعرّف الأنشطة تلقائيًا وتقديم بيانات دقيقة، كما توفر أيضًا ميزة المراقبة المستمرة لمعدل ضربات القلب، وقياس الأكسجين في الدم (SpO2)، وتتبع النوم، وغير ذلك.

ومن الجدير بالذكر أن الساعة تدعم مقاومة الماء بمعيار IP68، مما يجعلها مناسبة للسباحة، لكن مع التحذير من استخدامها في المياه الساخنة تجنبًا للتلف الناتج عن البخار.

وتدعم الساعة الذكية الدفع عبر خدمات WeChat و Alipay داخل الصين، وتوفر عمر بطارية يصل إلى 12 يومًا في حالة الاستخدام الخفيف، و 8 أيام مع الاستخدام المنتظم.

وتتوفر ساعة Lenovo Watch للحجز الأولي في الصين بسعر يقل عن 70 دولارًا أمريكيًا، ولا معلومات متاحة حاليًا بشأن إتاحتها على نطاق عالمي.