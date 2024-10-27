“فسيلة” تفوز بجائزة محمد بن راشد للغة العربية وتثبت ريادتها في تعليم اللغة  

في إنجاز جديد، تمكنت شركة (فسيلة) Faseelh، الناشئة المتخصصة في مجال التعليم الإلكتروني من حصد جائزة محمد بن راشد للغة العربية لعام 2024، متفوقة على منافسيها لتُتوّج كأفضل تطبيق ذكي لتعليم اللغة العربية في العالم.

ويعكس هذا الإنجاز التزام الشركة بتقديم حلول تعليمية مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي لتسهيل تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتقديم تجربة تعليمية تفاعلية وممتعة.

وتُعدّ جائزة محمد بن راشد للغة العربية تكريمًا رائدًا للجهود المبذولة في تعزيز اللغة العربية، وتأتي هذه الجائزة ضمن جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، للنهوض باللغة العربية وتعزيز استخدامها.

أبرز اللقطات من حفل توزيع الجوائز للفائزين بالدورة الثامنة من جائزة محمد بن راشد للغة العربية، بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.#جائزة_محمد_بن_راشد_للغة_العربية #الدورة_الثامنة#اللغة_العربية #لغة_الضاد pic.twitter.com/vIDqLslekU — جائزة محمد بن راشد (@arabicaward) October 11, 2024

مزايا تطبيق فسيلة لتعلم اللغة العربية:

يُعدّ تطبيق فسيلة للتعليم التكاملي رائدًا في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، إذ يتميز بتقديم نماذج تعليمية متقدمة تضمن تجربة تعليمية شائقة ومضمونة النتائج.

ويقدم التطبيق خدماته لآلاف الطلاب عالميًا في عدة دول من بينها: تركيا، وألمانيا، وفرنسا، وأمريكا، وبريطانيا، وإندونيسيا. ويستهدف سوقًا يقدر بأكثر من 1.5 مليار متعلم حول العالم ممن يسعون إلى تعلم اللغة العربية بطريقة حديثة.

ويعتمد تطبيق فسيلة على طرق تعليمية مبتكرة مثل الدراما والقصص لتحفيز التعلم التفاعلي والممتع. كما يركز في تعزيز الانغماس في اللغة والمجتمع العربي من خلال دعم الآباء والمربين واستخدام الألعاب والمسابقات والجوائز كوسيلة لتعزيز عملية التعلم.

ويوفّر التطبيق أيضًا بيئة تعليمية محفزة تدعم الطلاب في تحقيق تقدم ملحوظ في تعلم اللغة العربية من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والمكافآت.

كما يحرص التطبيق على جودة العملية التعليمية ومتابعتها بنظام تقويم متقدم للطلاب والمعلمين، ويقدم مزية استرداد قيمة الاشتراك، مؤكدًا التزامه بتقديم تجربة تعليمية فعالة ومميزة.

وتعليقًا على الفوز بهذه الجائزة المميزة، قال خالد عبد القادر، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة (فسيلة): “نحن فخورون بالجائزة التي حصلنا عليها، وهي دليل على التزامنا بتقديم تجربة تعليمية استثنائية وابتكارية لغير الناطقين باللغة العربية،و نسعى إلى المزيد من النجاح والتطوير في المستقبل القريب فنحن لا نزال في البدايات وهناك الكثير في سبيل خدمة لغتنا الراقية”.

وأضاف عبد القادر: “نفتخر بكون فسيلة تقدم تجربة تعليمية شاملة ومبتكرة تجمع بين التكنولوجيا والتعليم بطريقة ملهمة، ونطمح في التوسع في المنطقة الخليجية، لاسيما في السعودية والإمارات العربية، لتعليم اللغة العربية للأجانب العاملين في هذه البلدان”.

مقتطفات من حفل عشاء جائزة محمد بن راشد للُّغة العربية، الذي أقيم في مكتبة محمد بن راشد، وتخلله كلمة لبيتر هولمان، الشخصية العالمية المتميزة في مجال اللغة العربية، وفقرة ثقافية مع الشاعر عبدالكريم معتوق، وفقرة موسيقية مع د. نورة المزروعي، بحضور العديد من الشخصيات المهمة على رأسهم… pic.twitter.com/j71dQ4zbM8 — جائزة محمد بن راشد (@arabicaward) October 19, 2024

كما أشار محمد خالد طرقجي، الشريك المؤسس والمدير التقني للشركة، إلى أن فسيلة تمثل الروح التقنية والابتكار في عالم التعليم الإلكتروني، إذ تقدم وسيلة مبتكرة لتعلم اللغة العربية بأساليب شائقة وفعالة، وتجمع طرق التعليم الإلكتروني المستخدمة عالميًا في تعليم اللغات، من خلال تطبيق واحد مع التركيز في تجربة المستخدم من خلال استخدام أحدث تقنيات التعليم التفاعلي، وأدوات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر فرص تعلم مميزة للطلاب حول العالم.

وقال طرقجي: “نحن جميعًا في شركة فسيلة نشعر بالفخر والسعادة لهذا الإنجاز الكبير، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات والتقدم في رحلتنا المستقبلية نحو تعليم أفضل وأكثر إبداعًا”.

مستقبل واعد لتطبيق فسيلة:

مع هذا الإنجاز الكبير، تتطلع شركة فسيلة إلى مستقبل واعد، إذ تسعى إلى توسيع نطاق خدماتها لتشمل المزيد من المتعلمين في جميع أنحاء العالم. كما تخطط الشركة لتطوير المزيد من المزايا والخدمات التي تلبي احتياجات المتعلمين المتغيرة.