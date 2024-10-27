سامسونج تعلن رسميًا هواتف W25 القابلة للطي

كشفت سامسونج عن هواتف W25 الذكية القابلة للطي، التي تعتمد على الإصدارات العالمية من سلسلة Z مع عناصر تصميم فاخرة ومزايا حصرية ومساحة تخزين أكبر.

وتطرح سامسونج هاتف W25 Flip، المستند إلى Galaxy Z Flip 6، وهاتف W25 المستند إلى الإصدار الخاص من هاتف Galaxy Z Fold 6.

ويأتي كلا الهاتفين بتصميم أنيق يتميز بجهة خلفية سوداء من السيراميك، وإطار ذهبي من الألمنيوم، وآلية طي مُحسّنة.

ويعمل كلا الهاتفين بمعالج Snapdragon 8 Elite الجديد من كوالكوم، الذي يوفر تحسينات كبيرة في الأداء مقارنةً بسابقه، إذ يقدم زيادة في الأداء واستهلاك الطاقة بنسبة قدرها 45%، مع دعم أفضل لمزايا الذكاء الاصطناعي، مما يتيح أداءً أفضل في كافة الجوانب.

ويتميز هاتف W25 Flip بشاشة رئيسية قياسها 6.7 إنشات وشاشة خارجية قياسها 3.4 إنشات، وهو يحمل كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، تدعم التركيز التلقائي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يمكنه تعرّف الأجسام لالتقاط صور واضحة، وهي قادرة على إجراء تكبير بصري حتى مرتين.

وأما هاتف W25، فهو يحتفظ بتصميم الطي التقليدي الذي يشبه الكتاب، ويحمل شاشة رئيسية قياسها 8 إنشات وشاشة خارجية قياسها 6.5 إنشات، مما يسمح بمهام متعددة وتجربة أشبه بالأجهزة اللوحية عند فتحه، ويزن 255 جرامًا، ويضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل توفر دقة تصوير فائقة.

ويحتوي الهاتفان على مزايا سامسونج المدعومة بالذكاء الاصطناعي Galaxy AI التي تضم مزايا مثل الترجمة الحية، وتعديل الصور، وتوليد النصوص وتلخيصها، إلى جانب الجيل الجديد من المساعد الشخصي “بيكسبي”، وغيرها.

ومن المقرر أن تبدأ سامسونج طرح الهاتفين في السوق الصينية أولًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.