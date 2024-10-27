جوجل تعتزم إعادة تصميم الإشعارات بإلهام من آبل

تعمل جوجل الآن على تطوير نوع جديد من الإشعارات تُسمى “الإشعارات المستمرة الغنية”، وهي مستوحاة إلى حد بعيد من إشعارات “الجزيرة التفاعلية Dynamic Island” في هواتف آيفون.

ورُصدت تلك الإشعارات قيد الاختبار في النسخة التجريبية الأحدث QPR1 من نظام أندرويد 15، وفقًا لما ذكره موقع “أندرويد أوثوريتي” التقني.

وتعتمد هذه التنبيهات على واجهة برمجية جديدة (API)، لكن لا تتوفر حاليًا تفاصيل كافية حول آلية عملها، وإن كانت جوجل قد ألمحت إلى تصميم جديد محتمل في النسخة التجريبية لنظام أندرويد؛ إذ يُعتقد أن واجهة البرمجة الجديدة ستتيح للمطورين التحكم في ألوان ومظهر الإشعارات التي ستظهر بجانب ساعة الجهاز.

وستكون الإشعارات الجديدة في موقع مشابه لأيقونات الإشعارات الحالية في شريط الحالة في أجهزة أندرويد، وستحتل تلك المساحة بين الساعة وكاميرا السيلفي الأمامية.

ومن المتوقع أن تتمكن التطبيقات من الاستفادة من ميزة “الإشعارات المستمرة” في شريط الحالة، ويُتوقع أن يظهر شعار التطبيق مع معلومات إضافية حية ومُحدّثة، مثل عرض وقت تقديري لوصول الطعام من تطبيقات توصيل الطعام، أو عرض زمن وصول السائق من تطبيقات المواصلات والنقل، أو زمن المكالمة الجارية، أو الوقت المتبقي حتى رنين المنبه، وهكذا.

ويُتوقع أن يؤدي النقر على الإشعار إلى فتح مربع حوار أو نافذة توفر معلومات إضافية من التطبيق التابع له.

ولا يُعرف موعد إطلاق تلك الميزة في نظام أندرويد، ويُقال إن جوجل ربما تؤجل إطلاقها إلى نظام أندرويد 16 القادم.

وإضافةً إلى ذلك، تستعد جوجل لإطلاق ميزة جديدة تُدعى “الأوضاع” (Modes) كبديل لميزة “عدم الإزعاج”. ومن خلالها، سيتمكن المستخدمون من إنشاء إعدادات مخصصة لكل وضع على حدة، ومنها رمز خاص واسم وآلية تفعيل. وقد سبق رصد هذه التعديلات تحت مسمى “أوضاع الأولوية” في نسخ تجريبية سابقة.