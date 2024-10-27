جوجل تحدّث واجهة تقويمها على الويب بتصميم عصري ووضعٍ داكن

أعلنت شركة جوجل عبر موقعها الرسمي إطلاق الوضع “الداكن” لخدمة “التقويم Calendar” على الويب، بالإضافة إلى توفير واجهة مستخدم محدثة.

وتشمل الواجهة الجديدة أزرارًا ونوافذ وأشرطة جانبية “سهلة الوصول وأكثر حداثة”، مع تحسينات في الخطوط.

وبدأ التحديث بالظهور تدريجيًا هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يكون متاحًا لكافة المستخدمين قريبًا، سواءً كانوا يستخدمون الحسابات الشخصية المجانية، أو حسابات الشركات وفرق العمل في “جوجل ورك سبيس”.

ويمكن للمستخدمين تفعيل الوضع الداكن عند توفره من خلال النقر على أيقونة الإعدادات في الزاوية العلوية من واجهة “تقويم جوجل“، حيث ستظهر قائمة جديدة تتضمن خيار الوضع الداكن تحت قسم “المظهر”. ويمكن للمستخدمين أيضًا العودة إلى الوضع النهاري أو اختيار مطابقة سمة الجهاز، ليتغير مظهر الواجهة وفقًا لإعدادات النظام.

ومن الجدير بالذكر أن تفعيل الوضع الداكن لتقويم جوجل على الويب كان يتطلب سابقًا استخدام إضافات خارجية للمتصفحات لتعديل المظهر، لكن الشركة تحذر من أن التحديث الجديد للواجهة قد يؤدي إلى “عدم عمل” الإضافات النشطة كما هو متوقع.

وتتضمن التحديثات في واجهة التقويم على الويب أيضًا أيقونات ذات دقة ووضوح أفضل، مع خطوط مخصصة تعزز تجربة المستخدم، وتطابق معايير لغة التصميم “Material Design 3” الخاصة بجوجل.

وستشمل هذه التحديثات، التي تضم الوضع الداكن، كافة عناصر الواجهة في نسخة الويب من “تقويم جوجل” التي يمكن الوصول إليها عبر المتصفحات في أجهزة الحاسوب المختلفة.