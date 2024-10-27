بوكو تطلق هاتفها الجديد Poco C75 بسعر رخيص

أعلنت شركة بوكو هاتفها الذكي الجديد Poco C75 الذي يُطرح بمواصفات مقبولة وسعر مغري كأحد الخيارات الجيدة في الفئة الاقتصادية للهواتف الذكية.

ويتميز الهاتف بتصميم مسطح مع نتوء علوي يضم كاميرا أمامية، ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، وهي الأسود والذهبي والأخضر.

ويأتي الهاتف بشاشة قياسها 6.8 إنشات بدقة قدرها 720×1640 بكسلًا، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتقنيات لحماية العين من الضوء الأزرق الصادر عن الشاشة، مع درجة سطوع تصل إلى 450 شمعة.

ويعمل هاتف Poco C75 بمعالج MediaTek Helio G81-Ultra، بالإضافة إلى معالج الرسوميات Mali-G52 MC2، وذاكرة عشوائية LPDDR4X حجمها 6 أو 8 جيجابايت، وسعة تخزين من نوع eMMC 5.1 قدرها 128 أو 256 جيجابايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية سعتها 5160 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 18 واطًا، بالإضافة إلى مستشعر للبصمات في جانب الهاتف مدمج في زر تشغيل الشاشة، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات السلكية، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل HyperOS من شاومي استنادًا إلى نظام أندرويد 14.

ويحمل الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع كاميرا ثانوية مساعدة، وإمكانية تسجيل الفيديو بجودة تصل إلى 1080 بكسلًا، كما يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وتدعم الشركة نظام التصوير بمحرك Poco Imaging الذي يعمل على تحسين جودة الصور، وتسريع الأداء لتجربة تصوير مُحسنة.

وتتيح شركة بوكو – التابعة لشاومي – الهاتف للبيع بسعر قدره 110 دولارات أمريكية للنسخة الأساسية، ومن المنتظر إتاحته في الأسواق العالمية خلال الأشهر القادمة.