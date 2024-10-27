أبرز المزايا الجديدة القادمة إلى هواتف آيفون في تحديث iOS 18.2

أطلقت شركة آبل قبل يومين الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل iOS 18.2 للمطورين، ومع أن هذا التحديث متاح في الوقت الحالي لهواتف آيفون التي تدعم مزايا Apple Intelligence فقط، فإنه يتضمن مجموعة من المزايا التي ستكون متاحة للجميع عند إصدار النسخة النهائية في وقت لاحق.

وفي هذا المقال سنذكر أبرز المزايا الجديدة المتاحة في الإصدار التجريبي الأول من تحديث iOS 18.2:

مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence:

يتضمن تحديث iOS 18.2 مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence الجديدة، وتشمل:

Image Playground: يتوفر في هذا التحديث تطبيق Image Playground لإنشاء صور جديدة بناءً على المطالبات.

يتوفر في هذا التحديث تطبيق Image Playground لإنشاء صور جديدة بناءً على المطالبات. Image Wand: مزية مخصصة لإضافة صور إلى ما كتبته في تطبيق الملاحظات (Notes). وفي أجهزة آيباد، يمكنك استخدام قلم Apple Pencil لإنشاء رسم تخطيطي تقريبي وتحويله إلى رسم احترافي عبر مزية Image Wand.

مزية مخصصة لإضافة صور إلى ما كتبته في تطبيق الملاحظات (Notes). وفي أجهزة آيباد، يمكنك استخدام قلم Apple Pencil لإنشاء رسم تخطيطي تقريبي وتحويله إلى رسم احترافي عبر مزية Image Wand. Genmoji: باستخدام Genmoji، يمكنك إنشاء رموز تعبيرية مخصصة بالذكاء الاصطناعي.

باستخدام Genmoji، يمكنك إنشاء رموز تعبيرية مخصصة بالذكاء الاصطناعي. تكامل سيري مع ChatGPT: يتكامل المساعد الصوتي سيري مع ChatGPT للحصول على إجابات للمطالبات التي لا يمكن لسيري الإجابة عنها. وهذه المزية اختيارية، ولست بحاجة إلى حساب في ChatGPT لاستخدامها، ويمكن إرسال أي شيء تطلبه من سيري إلى ChatGPT إذا كنت تريد ذلك.

يتكامل المساعد الصوتي سيري مع ChatGPT للحصول على إجابات للمطالبات التي لا يمكن لسيري الإجابة عنها. وهذه المزية اختيارية، ولست بحاجة إلى حساب في ChatGPT لاستخدامها، ويمكن إرسال أي شيء تطلبه من سيري إلى ChatGPT إذا كنت تريد ذلك. الذكاء البصري: مزية تشبه عدسة جوجل وهي متوفرة في هواتف iPhone 16، ويمكن استخدامها لتعرف المزيد من المعلومات عن الأشياء والأماكن الظاهرة حولك. ولاستخدامها عليك الضغط مطولًا على زر التحكم في الكاميرا لتفعيل الذكاء البصري، ثم وجّه هاتف آيفون إلى شيء ما، مثل: مطعم أو معلم سياحي أو نبات وغير ذلك، وستحصل على تفاصيل متعددة عن الشيء الذي التقطت له صورة.

مزية تشبه عدسة جوجل وهي متوفرة في هواتف iPhone 16، ويمكن استخدامها لتعرف المزيد من المعلومات عن الأشياء والأماكن الظاهرة حولك. ولاستخدامها عليك الضغط مطولًا على زر التحكم في الكاميرا لتفعيل الذكاء البصري، ثم وجّه هاتف آيفون إلى شيء ما، مثل: مطعم أو معلم سياحي أو نبات وغير ذلك، وستحصل على تفاصيل متعددة عن الشيء الذي التقطت له صورة. أدوات الكتابة: لم تعد مزية إعادة الكتابة التابعة لأدوات الكتابة الجديدة تقتصر على ثلاثة أنماط؛ إذ يمكنك وصف طريقة الكتابة التي تريدها، مثل: إضافة المزيد من الكلمات الرسمية، أو تحويل رسالة البريد الإلكتروني إلى مقال.

تغييرات في قسم Apple Arcade:

في قسم Apple Arcade في متجر التطبيقات App Store، يحتوي قسم “All Games” على قائمة جديدة لتصفية الخيارات، وخيار جديد لإيقاف تشغيل معاينات الألعاب.

فئات جديدة لتصنيف الرسائل في تطبيق البريد الإلكتروني:

في تطبيق (البريد الإلكتروني) Mail، توجد فئات مدمجة جديدة لفصل رسائل البريد الإلكتروني المهمة، والنشرات الإخبارية وفئات أخرى من رسائل البريد الإلكتروني لتنظيمها وتسهيل الوصول إليها. ويتضمن تطبيق البريد أيضًا مزية لتجميع جميع رسائل البريد الإلكتروني الواردة من شخص واحد أو مصدر واحد معًا.

تغييرات خاصة بالتطبيقات المدمجة في آيفون في دول الاتحاد الأوروبي:

في دول الاتحاد الأوروبي، يمكن للمستخدمين حذف التطبيقات الأساسية المدمجة في آيفون، ويتضمن ذلك: متجر التطبيقات ‌(App Store‌)، ومتصفح سفاري، وتطبيق الرسائل، والكاميرا، والصور. ويمكن لتطبيقات تصفح الويب التابعة لجهات خارجية في الاتحاد الأوروبي إنشاء تطبيقات ويب لتظهر على الشاشة الرئيسية لهاتف آيفون عند إطلاق iOS 18.2.

قسم التطبيقات الافتراضية:

في تطبيق الإعدادات ضمن (التطبيقات) Apps، يوجد قسم (التطبيقات الافتراضية) Default Apps الجديد الذي يمكن استخدامه لإدارة التطبيقات الافتراضية في آيفون.

في الولايات المتحدة ودول أخرى، يمكنك استخدام هذا القسم لاختيار تطبيقات البريد الإلكتروني، والمتصفح، ولوحة المفاتيح المفضلة لديك. وفي دول الاتحاد الأوروبي، توجد خيارات أكثر لاختيار تطبيقات الاتصال والمراسلة غير التابعة لشركة آبل.

خيار جديد للتحكم في مستوى الصوت:

في قسم الصوت واللمس في تطبيق الإعدادات، يوجد خيار جديد يسمى (الحد الأعلى للصوت) Limit Maximum Volume يمكن تفعيله للتحكم في مدى ارتفاع صوت مكبر الصوت في الهاتف عند تشغيل الموسيقا والمحتوى المرئي. ولا يؤثر هذا الخيار في مستوى الصوت للمكالمات الهاتفية، ومكالمات FaceTime والتنبيهات والأصوات الأخرى.

إعدادات جديدة لمتصفح سفاري:

في قسم (سفاري) Safari في تطبيق الإعدادات، يوجد زر جديد يسمى (تحذير الاتصال غير الآمن) Not Secure Connection Warning يُتيح لك معرفة كونك تزور موقعًا إلكترونيًا لا يحتوي على شهادة SSL صالحة لاتصال مشفر، ولا يُنصح بإدخال كلمات مرور أو أي بيانات حساسة أخرى إلى موقع يظهر فيه تحذير (غير آمن) Not Secure.