آبل تخطط لترقية جهاز آيباد الرخيص الثمن قريبًا

تستعد شركة آبل لترقية جهاز آيباد الأساسي الرخيص الثمن بحلول الربع الأول من عام 2025 المقبل، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الأمريكية.

وكانت آخر ترقية لجهاز آيباد الأساسي أواخر عام 2022 مع إطلاق الجيل العاشر، الذي خفّضت آبل سعره إلى 350 دولارًا في مايو الماضي.

ويُعد هذا الجهاز حاليًا جهاز آيباد الأخير الذي لم يُحدث بعدُ. ووفقًا لتقرير بلومبرغ، فإن آبل ستطلق الجيل الحادي عشر القادم من الجهاز في الربيع المقبل.

وكانت آبل قد حدّثت سلسلة أجهزة آيباد الأخرى خلال عام 2024، بعد عدم إطلاق أي إصدارات جديدة من أجهزة آيباد خلال عام 2023 الماضي.

وتشير التوقعات إلى أن جهاز آيباد الأساسي الجديد سيأتي بتصميم مشابه للجيل العاشر، مع تحسينات في الأداء دون تفاصيل مؤكدة عن المعالج المستخدم، لكن يُقال إن الجهاز سيحمل معالجًا حديثًا لدعم مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل.

ومن المرجح أن يتزامن إطلاق الجيل الحادي عشر من جهاز آيباد الأساسي مع طرح إصدار جديد من جهاز iPad Air، وكذلك هاتف آيفون الرخيص الثمن المنتظر iPhone SE 4.

ومن الجدير بالذكر أن ترقية iPad Air ستأتي بعد أقل من عام على آخر تحديث لهذا الجهاز، في حين لا يُتوقع ترقية أجهزة iPad Pro إلا بحلول نهاية عام 2025 أو مطلع عام 2026 بمعالج M5.

ومن جهة أخرى، ترددت أنباء عن تحديث قادم لجهاز iPad mini بشاشة “أولد”، لكن من غير المتوقع إطلاقه قبل عام 2026 على الأقل.