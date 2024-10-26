Oppo Pad 3 Pro .. جهاز لوحي جديد من أوبو بمواصفات راقية وسعر جذاب

كشفت شركة أوبو عن أحدث أجهزتها اللوحية Oppo Pad 3 Pro، وهو جهاز لوحي يقدّم مواصفات متقدمة، وتطرحه الشركة كأحد الأجهزة اللوحية المثالية بنظام أندرويد.

ويأتي جهاز OPPO Pad 3 Pro بشاشة LCD قياسها 12.1 إنشًا بدقة قدرها 2K وتردد قدره 144 هرتزًا، مع نسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 5:7، مما يجعلها مثالية في الاستخدام اليومي، كما تدعم تقنيات Dolby Vision و +HDR10 لتقديم تجربة بصرية غنية بالألوان والتفاصيل مع سطوع يصل إلى 600 شمعة.

وبالإضافة إلى ذلك، يقدّم الجهاز تجربة صوتية مميزة مع 6 مكبرات صوت تدعم تقنية Dolby Atmos، لتوفير صوت محيطي واضح وقوي، كما يحتوي على منفذ USB Type-C للصوت لربط السماعات الخارجية.

ويعمل الجهاز بمعالج سنابدراجون 8 جين 3 من كوالكوم مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (من نوع LPDDR5X) وتيرابايت من السعة التخزينية من نوع UFS 3.1، مما يضمن أداءً سلسًا للتطبيقات والألعاب.

ويعمل الجهاز بنظام ColorOS 14.1 المستند إلى نظام أندرويد 14، وسوف يُحدّث قريبًا إلى نظام ColorOS 15 المستند إلى أندرويد 15.

ويحتوي جهاز Oppo Pad 3 Pro على كاميرا خلفية بدقة قدرها 13 ميجابكسل مع خاصية التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وبطارية كبيرة سعتها 9510 ميلي أمبير مع شحن سريع بقوة قدرها 67 واطًا، ويدعم الجهاز الاتصال بشبكات الواي فاي 7 والبلوتوث 5.4.

وتطرح أوبو بعض الملحقات المهمة مع الجهاز، مثل لوحة المفاتيح الذكية Smart Touch Keyboard وقلم Pencil 2 Pro بحساسية ضغط عالية، مما يعزز قدرات الجهاز وإمكانياته في الكتابة والرسم.

ويتوفر جهاز OPPO Pad 3 Pro في الصين ابتداءً من 470 دولارًا أمريكيًا، وسيبدأ بيعه نهاية شهر أكتوبر الجاري، ولم تُعلن الشركة أي خطط لإطلاق الجهاز عالميًا.