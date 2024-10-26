كيفية تسجيل المكالمات الهاتفية ونسخها في تحديث iOS 18.1

هناك أسباب لا حصر لها لتسجيل مكالمة هاتفية، فقد تكون المكالمة مهمة لمناقشة شؤون العمل، وترغب في تسجيلها للرجوع إليها في أي وقت، والتحقق من المعلومات المهمة التي ناقشتها مع الطرف الآخر في أثناء المكالمة، أو قد تكون تعمل في مجال الصحافة وتُجري العديد من المكالمات مع أشخاص مختلفين لتحضير التقارير، في هذه الحال سيكون من المفيد تسجيل المكالمات. ولكن حتى الآن، يضطر مستخدمو آيفون إلى الاعتماد على تطبيقات خارجية أو حلول معقدة لتسجيل المكالمات الهاتفية، ومع ذلك سيتغير الأمر في تاريخ 28 من أكتوبر مع إصدار تحديث iOS 18.1، الذي يقدم مزية تسجيل المكالمات ونسخها وهي واحدة من مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل Apple Intelligence.

مزية تسجيل المكالمات الهاتفية ونسخها:

يمكن لمزية التسجيل الجديدة المدمجة في تطبيق الهاتف (Phone) تسجيل المكالمات بالإضافة إلى نسخ نصوص المكالمات وتلخيصها بالذكاء الاصطناعي، ومع إعلان هذه المزية أكدت آبل التزامها بالحفاظ على الخصوصية والشفافية عند استخدام هذه المزية.

فعندما تبدأ بالتسجيل، سيسمع جميع المشاركين في المكالمة تلقائيًا تنبيهًا يشير إلى أن المكالمة قيد التسجيل؛ مما يضمن معرفة الجميع بأن كل ما يقولونه سيُسجّل، كما يظهر مؤشر مرئي على الشاشة خلال مدة المكالمة يشير إلى أن المكالمة قيد التسجيل.

ولضمان حماية خصوصية المستخدم، تُخزن جميع التسجيلات محليًا في الهاتف نفسه وتحديدًا في تطبيق الملاحظات (Notes)، وتحدث عملية النسخ المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالكامل على الهاتف؛ مما يعني أن المحادثات لا تخزن ولا تُعالج خارج هاتف آيفون.

إليك كيفية تسجيل المكالمات الهاتفية في تحديث iOS 18.1:

بعد تحديث نظام التشغيل في هاتفك إلى iOS 18.1 الذي سيصل بعد يومين، والتحقق من أن هاتفك يدعم مزايا Apple Intelligence، يمكنك تسجيل المكالمات الهاتفية باتباع الخطوات التالية:

1- ابدأ بإجراء مكالمة هاتفية أو أجب مكالمة واردة.

2- انقر فوق زر التسجيل في الزاوية اليسرى العلوية من شاشة المكالمة.

3- سيظهر صوت آلي يُنبه جميع المشاركين بأن تسجيل المكالمة سيبدأ.

4- سيُحفظ التسجيل تلقائيًا في تطبيق الملاحظات بعد انتهاء المكالمة أو بعد إيقاف التسجيل.

5- بعد حفظ التسجيل، سيظهر في تطبيق الملاحظات كملف صوتي مرفق بنص مكتوب.

6- انقر فوق التسجيل للوصول إلى مجموعة من الخيارات، وتشمل: إمكانية تشغيل الصوت، أو قراءة النص المكتوب بالكامل، أو عرض ملخص المكالمة المكتوب بالذكاء الاصطناعي، أو مشاركة التسجيل مع أشخاص آخرين، أو حذفه.

مع أن نظام التشغيل iOS 18.1 يجعل تسجيل المكالمات أسهل من أي وقت مضى، فمن المهم أن تفهم التزاماتك القانونية فيما يتعلق بتسجيل المكالمات، ومع أن التنبيه التلقائي الذي أضافته آبل إلى المزية لإعلام جميع الأطراف ببدء التسجيل يساعد في ضمان الشفافية، فيجب عليك تعرّف قوانين التسجيل المحلية، ومن الأفضل دائمًا الحصول على موافقة شفهية صريحة من الطرف الآخر قبل البدء بتسجيل أي مكالمة.