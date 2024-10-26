جوجل تستعد لإطلاق Gemini 2.0 .. نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي

تستعد شركة جوجل للكشف عن Gemini 2.0، الإصدار الجديد من نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، خلال شهر ديسمبر المقبل، وفقًا لتقرير نشره موقع “ذا فيرج” التقني.

وكانت آبل قد أعلنت الإصدار الأول من نموذج “Gemini” نهاية العام الماضي، ثم أطلقت عدة إصدارات مختلفة منه خلال الأشهر التالية، ومنها إصدار “Nano” الذي يمكنه العمل في الأجهزة، وإصدار “Ultra” المخصص للمهام المتقدمة، كما قدّمت لاحقًا إصدارات “Gemini 1.5” بقدرات مُحسّنة.

وأفاد التقرير بأن الأداء الذي يُظهره النموذج الحالي لا يتماشى مع التوقعات التي وضعها فريق تطوير الذكاء الاصطناعي في جوجل بقيادة ديميس هاسابيس، رئيس ديب مايند والحائز حديثًا على جائزة نوبل.

ولم تُكشف حتى الآن أي تفاصيل إضافية حول القدرات الجديدة المتوقعة لهذا الإصدار.

ومن المنتظر أن تتيح جوجل نماذجها القادمة لكلٍ من المطورين والمستخدمين النهائيين في الوقت نفسه.

ويبدو أن جوجل تحاول الحفاظ على خطط زمنية سنوية ثابتة لإطلاق الإصدارات الجديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، كما هو الحال مع نظام أندرويد والإعلانات المرتبطة به التي تكشف عنها في مؤتمر المطورين الذي تعقده في شهر مايو من كل عام.

ومن الجدير بالذكر أن جوجل قد أعلنت في وقتٍ سابق من العام مشروع “أسترا” الذي يُتوقع أن يضيف إمكانيات الكاميرا والرؤية إلى “Gemini”، لكنها لم تطلق أي مزايا جديدة مستندة إليه حتى الآن.

ومن جهة أخرى، أشارت الشائعات إلى أن شركة OpenAI تخطط لإطلاق الإصدار الجديد من نموذجها الرئيسي في ديسمبر، لكن OpenAI نفت ذلك رسميًا.