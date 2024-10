نوشن تعلن خدمة جديدة لإدارة البريد الإلكتروني

أعلنت شركة نوشن Notion إطلاق خدمة جديدة تسهّل إدارة البريد الإلكتروني باسم “Notion Mail“، وتختبرها الشركة حاليًا استعدادًا لإطلاقها خلال وقتٍ قريب.

وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين “التحرر من أساليب صندوق الوارد التقليدية، مع تبني نهج جديد يجعل البريد الإلكتروني يعمل لخدمة المستخدمين، ويلبي احتياجاتهم العملية”، وفقًا لما ذكرته الشركة خلال حدثها الأخير.

وفيما يتعلق بموعد الإطلاق الرسمي لخدمة Notion Mail، لم تُحدد الشركة تاريخًا دقيقًا، ولكنها وعدت بإطلاقها “قريبًا”، مع فتح قائمة انتظار للحصول على وصول مبكر للخدمة في المرحلة التجريبية.

وبإضافة تلك الخدمة الجديدة، تستمر Notion، التي تقول إن لديها الآن أكثر من 100 مليون مستخدم، بتوسيع باقتها المتكاملة من أدوات الإنتاجية.

ويأتي إطلاق Notion Mail بعد بضعة أشهر فقط من إطلاقها خدمة التقويم Notion Calendar، التي أتت بعد استحواذها على تطبيق Cron للتقويم عام 2022.

Subject: Notion Mail (coming soon)

What if email could work more like Notion? The only inbox personalized to you.

Join the waitlist: https://t.co/NOKjyCwsXX pic.twitter.com/n0GgzP5fAf

— Notion (@NotionHQ) October 24, 2024