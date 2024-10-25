نوشن تعلن خدمة جديدة لإدارة البريد الإلكتروني

أعلنت شركة نوشن Notion إطلاق خدمة جديدة تسهّل إدارة البريد الإلكتروني باسم “Notion Mail“، وتختبرها الشركة حاليًا استعدادًا لإطلاقها خلال وقتٍ قريب.

وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين “التحرر من أساليب صندوق الوارد التقليدية، مع تبني نهج جديد يجعل البريد الإلكتروني يعمل لخدمة المستخدمين، ويلبي احتياجاتهم العملية”، وفقًا لما ذكرته الشركة خلال حدثها الأخير.

وفيما يتعلق بموعد الإطلاق الرسمي لخدمة Notion Mail، لم تُحدد الشركة تاريخًا دقيقًا، ولكنها وعدت بإطلاقها “قريبًا”، مع فتح قائمة انتظار للحصول على وصول مبكر للخدمة في المرحلة التجريبية.

وبإضافة تلك الخدمة الجديدة، تستمر Notion، التي تقول إن لديها الآن أكثر من 100 مليون مستخدم، بتوسيع باقتها المتكاملة من أدوات الإنتاجية.

ويأتي إطلاق Notion Mail بعد بضعة أشهر فقط من إطلاقها خدمة التقويم Notion Calendar، التي أتت بعد استحواذها على تطبيق Cron للتقويم عام 2022.

Subject: Notion Mail (coming soon) What if email could work more like Notion? The only inbox personalized to you. Join the waitlist: https://t.co/NOKjyCwsXX pic.twitter.com/n0GgzP5fAf — Notion (@NotionHQ) October 24, 2024

وكانت نوشن قد استحوذت حديثًا على منصة Skiff، وهي منصة تركز على الأمان وتقدم خدمة بريد إلكتروني بآلية التشفير التام من الطرف إلى الطرف، وقد اعتمدت الشركة على بعض أفكار التصميم من Skiff، لكن تركيزها في خدمة البريد الإلكتروني منصب بنحو أساسي على التكامل مع مزايا الذكاء الاصطناعي التي تقدمها.

ومن تلك المزايا تنظيم البريد الإلكتروني تلقائيًا باستخدام الأوامر، أو تنفيذ مهام مثل جدولة المواعيد والاجتماعات وإضافتها إلى التقويم، وعرض رسائل البريد الإلكتروني وفقًا لأهميتها في صندوق الوارد الرئيسي أو التصنيفات الفرعية، علمًا بأن تلك الخدمة لا تمنح المستخدمين عناوين بريد إلكتروني، ولكن تتيح فقط إدارة الحسابات من خدمات أخرى مثل Gmail.

وبالإضافة إلى خدمة إدارة البريد الإلكتروني، أعلنت نوشن مزايا جديدة أخرى، مثل Notion Forms التي تسمح للمستخدمين بتصميم النماذج وجمع المعلومات، مع الاعتماد على نوشن كقاعدة بيانات، كما يمكن للمستخدمين الآن تخصيص تخطيطات المهام والملاحظات بنحو أسهل.

وتُعد نوشن Notion منصة رقمية مرنة لإدارة المشاريع وتدوين الملاحظات وتنظيم العمل. وهي توفر أدوات متنوعة، مثل تدوين الملاحظات، وإدارة المهام، والتعاون بين الفرق، مع إمكانيات تخصيص عالية تناسب الأفراد والشركات.