آبل تُسقط قيودها وتتيح حذف متجر آب ستور لأول مرة

أعلنت شركة آبل أنها ستتيح لمستخدمي هواتف آيفون إمكانية إزالة متجر التطبيقات الخاص بها “آب ستور” من هواتف آيفون، بالإضافة إلى تسهيل عملية حذف بعض التطبيقات المدمجة في نظام iOS.

وجاء هذا التغيير استجابةً لضغوط الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى فتح أنظمة آبل المغلقة التي تحرص آبل على الحفاظ عليها، وتقييد العديد من الخيارات فيها.

ومع تحديث iOS 18.2 القادم، ستمكّن آبل مستخدمي آيفون من تغيير التطبيقات الافتراضية. وسيكون بإمكان مستخدمي آيفون حذف بعض التطبيقات الأساسية المدمجة، مثل الآلة الحاسبة والتقويم والموسيقى والملاحظات، إذا أرادوا ذلك.

ويضيف التحديث الموجّه للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي إمكانية حذف المزيد من التطبيقات المدمجة، مثل الكاميرا ومتصفح سفاري وتطبيقي الرسائل والصور. وعلاوةً على ذلك، سيكون بالإمكان حذف متجر التطبيقات “آب ستور” نفسه، مع إمكانية تحميل متاجر تطبيقات بديلة.

وتعمل آبل على إضافة زر مخصص في تطبيق الإعدادات يسمح للمستخدمين بإعادة تثبيت متجر التطبيقات في حال حذفه.

ويأتي هذا التحديث في إطار امتثال الشركة لقانون الأسواق الرقمية (DMA) الصادر عن الاتحاد الأوروبي، الذي يلزم الشركات الكبرى بفتح أنظمتها أمام المنافسين والمطورين. ومع ذلك، تواصل آبل خوض معركة قانونية في الاتحاد الأوروبي للدفاع عن سياساتها الخاصة.

وأضافت آبل أيضًا مركزًا مخصصًا في تطبيق الإعدادات لتسهيل تغيير التطبيقات الافتراضية، مما يبسط العملية، ويجنب المستخدمين البحث في إعدادات معقدة وأذونات متعددة.

ومن الجدير بالذكر أن تحديث iOS 18.2 يأتي بمزايا متعددة معتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل ميزة توليد الصور Image Playground، وميزة توليد الرموز التعبيرية Genmoji، وإدماج ChatGPT في سيري، والبحث البصري في هواتف آيفون 16 وغيرها.

ومن جهة أخرى، تتيح جوجل بالفعل لمستخدمي أندرويد إمكانية استخدام متاجر تطبيقات خارجية، مما يجعلها متوافقة مع قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي.

وفي سياقٍ متصل، كانت الشركة قد تخلت عن منفذ الشحن الخاص بها Lightning، واعتمدت على منفذ USB-C في أحدث منتجاتها التزامًا بالقوانين الأوروبية.