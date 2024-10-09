OpenAI تعزز شراكتها مع أوراكل بعيدًا عن مايكروسوفت

تسعى شركة OpenAI إلى توسيع خياراتها في مجال الحوسبة السحابية خارج نطاق شراكتها مع مايكروسوفت، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة لموقع “ذا إنفورميشن” التقني.

وأفادت المصادر بأن الرئيس التنفيذي سام ألتمان والمديرة المالية سارة فراير أبلغا الموظفين بهذا التوجّه بعد أن حصلت الشركة حديثًا على تمويل بلغت قيمته 6.6 مليارات دولار.

وصرحت فراير للمساهمين بأن مايكروسوفت لا توفر طاقة معالجة كافية بالسرعة المطلوبة، مما دفع OpenAI للبحث عن خيارات أخرى فيما يتعلق بمراكز البيانات التي تعتمد عليها، وهو ما يسمح به العقد المُبرم مع مايكروسوفت.

وأعرب ألتمان عن قلقه من أن مايكروسوفت قد لا تتمكن من توفير الخوادم بالسرعة الكافية لكي تظل OpenAI في الطليعة أمام شركة xAI التابعة لإيلون ماسك.

ويخطط ماسك لإطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي Grok 3، الذي يدّعي أنه سيكون النموذج الأقوى، بحلول نهاية العام. وقد بدأت xAI بناء بنية تحتية ضخمة للخوادم في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية.

وتعمل OpenAI على تعزيز شراكتها مع أوراكل Oracle، إذ أعلنت في يونيو الماضي صفقة معها كانت مشاركة مايكروسوفت فيها محدودة، وفقًا لمصادر ذا إنفورميشن.

وتتفاوض OpenAI حاليًا مع أوراكل لاستئجار مركز بيانات كامل في مدينة أبيلين بولاية تكساس، وفقًا للمصادر. ومن المتوقع أن يصل المركز إلى قدرة تقارب جيجاواط من الطاقة بحلول منتصف عام 2026، مما يتيح استيعاب مئات الآلاف من رقاقات الذكاء الاصطناعي من إنفيديا، مع إمكانية زيادة القدرة إلى سعة قدرها 2 جيجاواط في حال توّفر الطاقة اللازمة.

وفي الوقت نفسه، تسعى مايكروسوفت إلى توفير نحو 300 ألف وحدة من أحدث معالجات الرسوميات GB200 من إنفيديا لشركة OpenAI في مراكز البيانات في ويسكونسن وأتلانتا بحلول نهاية العام المقبل. وقد طلب ألتمان من مايكروسوفت تسريع مشروع ويسكونسن، الذي قد يبدأ العمل جزئيًا في النصف الثاني من عام 2025.

وتخطط OpenAI مستقبلًا لاستخدام المزيد من رقاقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتلبية احتياجات الحوسبة المتزايدة وتقليل التكاليف. وتعمل الشركة مع شركات مثل Broadcom و Marvell لتصميم رقاقات ASIC المخصصة لأداء مهام محددة بكفاءة عالية، كما ستتعاون مع شركة TSMC لإنتاجها بحلول النصف الثاني من عام 2026.