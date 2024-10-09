مايكروسوفت تضيف مزايا جديدة إلى ون درايف

أعلنت شركة مايكروسوفت مزايا جديدة لخدمة التخزين السحابي الخاصة بها “ون درايف OneDrive” لعملائها من الأفراد والشركات.

وتقول مايكروسوفت إن التحديثات الجديدة تهدف إلى مساعدة المستخدمين على العمل بذكاء وتنظيم، كما تمكّنهم من “استعادة الذكريات الجميلة بسهولة”.

وأكدّت الشركة أنها حسّنت أداء ون درايف بنحو كبير، خاصةً في تصفح مكتبات المستندات الكبيرة وتسهيل فرزها، بالإضافة إلى تحسين أداء المهام المختلفة.

وأفادت الشركة بأنها عملت على تعزيز خاصية البحث المدمجة مع توفير مزيد من التحكم والقدرة على استرجاع نتائج أكثر، سواء من الحساب نفسه أو المكتبات المشتركة أو ملفات مستخدمين آخرين شاركوها سابقًا.

ووفرت الشركة ميزة المجلدات الملونة لمستخدمي ويندوز في ون درايف من خلال مدير الملفات، مما يسهل تصفية الملفات وتنظيمها. وسوف تُطرح هذه الميزة تدريجيًا، وبمجرد توفرها ستظهر المجلدات الملونة في سطح المكتب في حال استخدامها بالفعل في OneDrive على الويب. وبالإضافة إلى ذلك، حسّنت مايكروسوفت تجربة المشاركة، إذ يمكن للمستخدمين الآن رؤية من يعمل على مستند معين في الوقت الفعلي.

ووعدت مايكروسوفت بإجراء تحسينات كبيرة في تجربة مكتبة المستندات، إذ سيتمتع ون درايف بمرونة وسرعة أكبر، وستتاح هذه التحسينات في منتصف عام 2025، وسوف يُكشف عن التفاصيل الكاملة لاحقًا.

ومن جانب آخر، ستحظى تطبيقات ون درايف في الأجهزة المحمولة باهتمام خاص؛ فقد أعلنت مايكروسوفت تحديثًا شاملًا للتطبيق مع تحسينات تهدف إلى “إحياء الذكريات المفضلة”، وستركّز النسخة الجديدة من التطبيق على الصور، مع توفير التنقل السريع بين الألبومات والأشخاص والصور المفضلة، كما طُوّرت خاصية البحث لفهم اللغة الطبيعية بنحو أفضل.

ويتوفر الإصدار المحدّث من تطبيق ون درايف حاليًا لمستخدمي أندرويد، في حين سيصل لمستخدمي iOS الشهر المقبل.

وتتضمن التغييرات الإضافية لتطبيق ون درايف في iOS وأندرويد إمكانية استيراد الصور من خدمات أخرى مثل جوجل درايف وصور جوجل ودروب بوكس، وتسهيل مشاركة الصور مع أشخاص لا يستخدمون ون درايف، لإرسال صور عالية الدقة دون الحاجة إلى تسجيل الدخول من الطرف الآخر، بالإضافة إلى تحسينات في خاصية الذكريات وغيرها.

وشملت التحديثات أيضًا إضافة مساعد الذكاء الاصطناعي “كوبايلوت Copilot”، الذي بات متاحًا الآن لعملاء الشركات، وهو يتيح لهم تلخيص الملفات، ومقارنة عدة ملفات في وقت واحد، والحصول على إجابات عن الأسئلة المتعلقة بملفات معينة، وغيرها من المزايا.

وأخيرًا، وعدت مايكروسوفت بتوفير المزيد من المزايا لمستخدمي ون درايف في المستقبل، ومنها تحسين تجربة الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة الصور على كافة المنصات، إلى جانب التكامل مع برنامج المصمم Microsoft Design، وعرض الملفات بآلية مخصصة، وغيرها.