أدوبي تطلق تطبيقًا لحماية أعمال المبدعين من الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة أدوبي إطلاق تطبيق ويب جديد يهدف إلى حماية محتوى المبدعين من الاستخدام غير المرغوب من أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ويحمل التطبيق اسم “التوثيق الرقمي Content Authenticity”، وسيتوفر مجانًا في أوائل عام 2025.

وسيتيح التطبيق للمبدعين إضافة بيانات وصفية إلى أعمالهم الرقمية، تعمل كـ”معلومات تغذية” تتضمن معلومات عن المبدع وعملية الإنشاء والتحرير.

وسيُمكّن التطبيق مستخدميه من إضافة بيانات اعتماد رقمية إلى الصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية، تتضمن معلومات مثل اسم المبدع، والموقع الإلكتروني، وروابط حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

ويُتوقع أن يتوفر تطبيق “التوثيق الرقمي” في نسخته التجريبية للجمهور في الربع الأول من عام 2025، ولن يتطلب اشتراكًا في أدوبي.

ومن المزايا الرئيسية للتطبيق خيار استثناء المحتوى من استخدامه في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.

ومع أن أدوبي تدرّب نماذج Firefly AI الخاصة بها فقط باستخدام محتوى مرخص، لكنها ترغب في تشجيع مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي الآخرين على تبني هذا الخيار.

وصُممت البيانات الوصفية المُضافة عبر التطبيق لتكون صعبة الإزالة، وتبقى محفوظة حتى عند أخذ لقطات شاشة للمحتوى. كما ستتوفر إضافة لمتصفح كروم تتيح للمستخدمين فحص بيانات الاعتماد الرقمي على المواقع الإلكترونية.

ووفقًا لأدوبي، فقد جاء تطوير تطبيق “التوثيق الرقمي” استجابةً لمخاوف المبدعين من استخدام أعمالهم بنحو غير مصرح به.

وأظهرت دراسة أجرتها الشركة أن 91% من المبدعين يبحثون عن طريقة موثوقة لإرفاق معلومات اعتماد بمحتواهم، في حين أن 56% منهم قلقون من احتمال استخدام أعمالهم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون موافقتهم.

ويهدف التطبيق إلى أن يكون مركزًا رئيسيًا لإدارة بيانات الاعتماد الرقمي، وسيُدمج في تطبيقات أدوبي الأخرى مثل Photoshop و Lightroom و Firefly.

ويشير مصطلح بيانات الاعتماد “Content Credentials” إلى مجموعة من البيانات الوصفية التي تُرفق بالمحتوى الرقمي، وتعمل كنوع من الهوية الرقمية لهذا المحتوى لضمان الشفافية والمصداقية، وللمساعدة في حماية حقوق المبدعين من خلال توثيق مصدر المحتوى وتاريخه، مما يسهل التحقق من أصالة العمل، ويحد من الاستخدام غير المصرح به، خاصةً في سياق تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.