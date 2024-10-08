وكالة الإمارات للفضاء تطلق منصة متخصصة في أبحاث الفضاء لتعزيز التعاون العلمي والابتكار

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، اليوم، إطلاق منصة أبحاث الفضاء، وذلك على هامش أعمال (مؤتمر أبحاث الفضاء 2024)، الذي تنظمه الوكالة، والذي انطلقت فعالياته اليوم في أبوظبي، في خطوة تعزز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

منصة أبحاث الفضاء.. بوابة للمعرفة:

تُعدّ منصة أبحاث الفضاء، محرك بحث متقدم يضم أحدث الأبحاث والدراسات والمنشورات والمقالات العلمية وغيرها ضمن المجالات المختلفة والمرتبطة بالفضاء، بالإضافة إلى قاعدة بيانات الباحثين المساهمين في قطاع الفضاء الإماراتي.

وتشتمل المنصة على أكثر من 450 منشورًا علميًا، وتجمع أكثر من 200 باحث متخصص في قطاع الفضاء، مع تغطية 6 مجالات رئيسية في هذا القطاع الحيوي، مما يجعلها مرجعًا شاملًا للباحثين والمهتمين بعلوم الفضاء.

أهداف المنصة:

تسهيل الوصول إلى المعلومات: تتيح المنصة للباحثين والمهتمين الوصول السريع والسهل إلى أحدث الأبحاث والدراسات في مجال الفضاء، مما يدعم جهودهم البحثية وييسر عملية تبادل المعرفة.

تتيح المنصة للباحثين والمهتمين الوصول السريع والسهل إلى أحدث الأبحاث والدراسات في مجال الفضاء، مما يدعم جهودهم البحثية وييسر عملية تبادل المعرفة. تعزيز التعاون العلمي: تشجع المنصة على التعاون بين الباحثين من مختلف الجنسيات والمؤسسات، من خلال توفير منصة للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات.

تشجع المنصة على التعاون بين الباحثين من مختلف الجنسيات والمؤسسات، من خلال توفير منصة للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات. دعم الابتكار: تساهم المنصة في دعم الابتكار في مجال علوم الفضاء، من خلال توفير بيئة محفزة للإبداع وتبادل الأفكار الجديدة.

تساهم المنصة في دعم الابتكار في مجال علوم الفضاء، من خلال توفير بيئة محفزة للإبداع وتبادل الأفكار الجديدة. بناء مجتمع علمي: تهدف المنصة إلى بناء مجتمع علمي متكامل في مجال الفضاء، يضم الباحثين والمهندسين والطلاب والمهتمين بهذا المجال.

تأثير المنصة في قطاع الفضاء:

تمثل منصة أبحاث الفضاء إضافة نوعية لقطاع الفضاء في دولة الإمارات، إذ تساهم في:

تعزيز مكانة الإمارات: تؤكد هذه المنصة مكانة الإمارات الرائدة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

تؤكد هذه المنصة مكانة الإمارات الرائدة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء. دعم الأبحاث والتطوير: تشجع المنصة على إجراء المزيد من الأبحاث والتطوير في مجال الفضاء.

تشجع المنصة على إجراء المزيد من الأبحاث والتطوير في مجال الفضاء. بناء الكوادر الوطنية: تساهم المنصة في بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجال علوم الفضاء.

تساهم المنصة في بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجال علوم الفضاء. تعزيز التعاون الدولي: تفتح المنصة آفاقًا جديدة للتعاون الدولي في مجال الفضاء.

مؤتمر أبحاث الفضاء 2024:

تنظم وكالة الإمارات للفضاء (مؤتمر أبحاث الفضاء 2024) ضمن فعاليات الاحتفاء بأسبوع الفضاء العالمي، ويستمر على مدار 3 أيام بمشاركة نخبة من الأكاديميين والعلماء والشركاء الصناعيين وصانعي القرار.

وقد شهد اليوم الأول من المؤتمر سلسلة من الفعاليات والعروض التقديمية المتنوعة التي قدمتها كل من: وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وشركة (سبيس 42)، ومعهد الابتكار التكنولوجي، والتي سلطت الضوء على التطورات الحديثة في تكنولوجيا الفضاء والفرص المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.

وسيركز اليوم الثاني للمؤتمر غدًا، في العروض الأكاديمية التي يقدمها نخبة من العلماء والمتخصصين في مجال الفضاء، وستبدأ الفعاليات مع العروض التي يقدمها المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء وأكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، والتي ستسلط الضوء على آخر التطورات في مجال البحث العلمي واستكشاف الفضاء، بالإضافة إلى عرض تقديمي لجامعة نيويورك أبوظبي وجامعة خليفة، التي ستركز في التكنولوجيا والابتكار في استكشاف الفضاء والملاحة.

ويستمر برنامج الفعاليات بمناقشات حول برامج التناظر الإماراتي مثل برنامج (HERA) لمحاكاة بيئة محطة الفضاء الدولية بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، ومركز محمد بن راشد للفضاء

ويخصص اليوم الثالث من المؤتمر، للاحتفاء بالإنجازات وتوزيع الجوائز، إذ يبدأ اليوم بحفل تخرج دفعتين من أكاديمية الفضاء الوطنية، وتكريم المشاركين في مساري تطبيقات الفضاء وبرنامج (SEED)، المعني بهندسة وتطوير نظم الأقمار الاصطناعية، بالتعاون مع شركتي (Space42) ومجموعة إيدج، ثم منح شهادات تقدير للخبراء المشاركين في المؤتمر، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في مسابقة الأوراق البحثية المقدمة في ست مجالات مختلفة بناءً على تقييم لجنة من الخبراء.