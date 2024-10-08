واتساب تتيح تخصيص ألوان الدردشات في هواتف آيفون

أطلقت منصة المراسلة الفورية واتساب تحديثًا جديدًا للتطبيق لهواتف آيفون يتيح للمستخدمين تخصيص ألوان واجهة الدردشات.

وفي التحديث الأخير، أصبح بإمكان مستخدمي واتساب في نظام iOS المُخصص لهواتف آيفون الاستمتاع بخيارات جديدة لتخصيص ألوان الدردشات وخلفياتها، إذ أضاف التطبيق نحو 20 لونًا جديدًا للاختيار منها.

ولم تشر واتساب في سجل التغييرات لتحديثها الجديد – الذي يحمل الرقم 24.20.71 – إلى أي تغيير في قسم سمات الدردشة، لكنها بدأت بتمكين مستخدمي هواتف آيفون من الوصول إلى مجموعة جديدة من السمات والألوان لتخصيص دردشاتهم، كما يمكن استخدام هذه الألوان لدردشات محددة دون تعميمها.

وأضافت واتساب 20 لونًا و 22 سمة لتخصيص واجهة الدردشات، ويمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الميزة من خلال إعدادات التطبيق، ثم التوجّه إلى قسم الدردشات، علمًا بأن هذه الخلفيات الجديدة تتيح تغيير مظهر التطبيق كاملًا بالإضافة إلى الدردشات نفسها.

ومن الجدير بالذكر أن التطبيق سيختار خلفية تلقائية تتوافق مع لون الدردشات المختار، مما يمنح المستخدمين تجربة أحادية اللون لضمان انسجام المظهر، كما يمكنهم اختيار خلفيات مختلفة وفقًا لتفضيلاتهم.

وحرصًا على الخصوصية، فإن الألوان والسمات التي يختارها المستخدم ستكون مرئية له فقط، ولن تؤثر في كيفية عرض الرسائل لدى الأطراف الأخرى في المحادثات الثنائية أو الجماعية، مما يضمن لكل مستخدم إمكانية تخصيص التطبيق بما يتناسب مع رغباته، دون فرض أي تغييرات على الآخرين.

وستطرح المنصة التحديث تدريجيًا لكافة المستخدمين، ومن المقرر أن يُتاح قريبًا لمستخدمي التطبيق في نظام أندرويد.