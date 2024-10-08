هواوي تطلق النسخة التجريبية العامة لنظام HarmonyOS NEXT

أعلنت شركة هواوي إطلاق النسخة التجريبية العامة لنظام التشغيل الجديد HarmonyOS NEXT لعدد من أجهزتها المؤهلة.

وفتحت الشركة باب تجربة نظامها الجديد للمستخدمين الراغبين، ومن المتوقع توسيع نطاق النظام قريبًا ليشمل المزيد من الأجهزة.

ويأتي إطلاق النسخة التجريبية العامة لنظام HarmonyOS NEXT ليُنهي مدة طويلة من الترقب لدى عملاء الشركة.

وكانت النسخ التجريبية السابقة متاحة فقط للمطورين وبعض المستخدمين الأوائل، لكن الشركة الآن وسّعت الاختبار ليشمل عامة المستخدمين.

وكانت الشركة قد أطلقت سابقًا عدة إصدارات تجريبية للمطورين ذوي الخبرة في اختبار الأنظمة. ومع هذا الإعلان، سيتمكن مستخدمو الأجهزة المؤهلة من تجربة المزايا الجديدة بأنفسهم قبل الإصدار النهائي المستقر للنظام.

وتشمل الدفعة الأولى من الأجهزة المؤهلة للاختبار العام سلسلة Mate 60، والجهاز القابل للطي Mate X5، وجهاز MatePad Pro 13.2 اللوحي. وسيتمكن مستخدمو هذه الأجهزة من الحصول على النسخة التجريبية مباشرةً بعد التسجيل في البرنامج.

ويمكن لمستخدمي الأجهزة المؤهلة التحقق من النسخة التجريبية العامة لنظام HarmonyOS NEXT عبر تطبيق “My Huawei”. وبمجرد فتح التطبيق، يمكن اختيار خيار “ترقية” أو “تجربة الترقية”، ثم اتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة للتسجيل. وبعد اكتمال التسجيل، سيتلقى المستخدمون التحديث الجديد فورًا، إذ يحتوي على مزايا مثيرة وتحسينات جديدة.

وسيُتاح للمستخدمين فرصة اختبار إصدارات تطبيقات HarmonyOS الجديدة والمحدثة والمصممة له على وجه الخصوص، ويمكنهم مشاركة ملاحظاتهم أو الإبلاغ عن المشكلات باستخدام تطبيق My Huawei من أجل المساهمة في تحسين النظام بناءً على آراء المستخدمين.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة التجريبية العامة قد تؤدي إلى حذف البيانات، لذلك يُنصح بأخذ نسخة احتياطية لتجنب فقدان أي بيانات.

ولا يدعم النظام الجديد تشغيل تطبيقات أندرويد، كما أن هناك الكثير من التطبيقات التي قد لا تكون متاحة في متجر التطبيقات الخاص بنظام HarmonyOS NEXT، وقد يواجه المستخدمون بعض المشكلات في الأداء، وهو أمر متوقع في النسخ التجريبية.