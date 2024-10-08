تُعدّ نظارة ميتا Quest 3S بديلًا منخفض السعر لنظارة Quest 3، وتدعم هذه النظارة مجموعة واسعة من تطبيقات الواقع الافتراضي المميزة وتتمتع بالأداء السريع مثل نظارة Meta Quest 3، لكنها تُباع بسعر منخفض قليلًا، وتتنافس مع العديد من نظارات الواقع الافتراضي الأخرى مثل: نظارة سوني PlayStation VR2.

قد يفكر هواة اللعب بألعاب الواقع الافتراضي في كلتا النظارتين، لكن هناك الكثير من الفروق بينهما التي تنبغي معرفتها قبل الشراء لتتمكن من اتخاذ القرار المناسب.

ولمساعدتك في ذلك، سنقدم فيما يلي مقارنة بين نظارتي Meta Quest 3S و PlayStation VR 2:

1- تتطلب نظارة PSVR 2 جهاز PlayStation 5 لتعمل:

PSVR 2 ليست نظارة مستقلة، ويتطلب استخدامها وجود جهاز PlayStation 5، ولا تتصل النظارة مع جهاز اللعب لاسلكيًا، بل تحتاج إلى كابل من نوع USB-C، وهذا يعني أنك ستكون مقيدًا بمساحة لعب محدودة ولن تتمكن من التحرك بحرية في أثناء اللعب.

وأما Quest 3S فهي نظارة للواقع المختلط لاسلكية ولا يتطلب استخدامها وجود أجهزة إضافية، ونظرًا إلى أن جهاز PS5 يُباع بسعر يبدأ من 499 دولارًا، فيجب التحقق من ميزانيتك، وإذا كانت ميزانيتك محدودة لكنك ترغب في تجربة نظارات الواقع الافتراضي، فستكون نظارة ميتا هي المناسبة لك.

2- تدعم نظارة ميتا مجموعة واسعة من تطبيقات الواقع الافتراضي:

منذ إطلاقها في عام 2023، لم تُضاف الكثير من الألعاب الجديدة إلى مكتبة ألعاب VR 2. ومع أن شركة سوني أكدت أنها ستُضيف المزيد من الألعاب الجديدة، فإن الألعاب المتوفرة لنظارة الواقع الافتراضي محدودة، ولا يمكنك اللعب بجميع الألعاب المتاحة في مكتبة الألعاب باستخدام هذه النظارة.

وأما نظارة Quest 3S فتدعم مجموعة واسعة من تطبيقات الواقع الافتراضي المتاحة في متجر Meta Store الذي يحتوي على محتوى متنوع ومتجدد؛ إذ يتضمن هذا المتجر آلاف التطبيقات والألعاب المميزة.

3- تدعم نظارة PSVR 2 تقنية تتبع العين:

تُعدّ نظارة سوني VR 2 من أغلى نظارات الواقع الافتراضي التي تدعم تقنية تتبع العين، وتوفر ميتا نظارة تدعم هذه التقنية، وهي نظارة Meta Quest Pro.

تكتشف تقنية تتبع العين حركة عيون اللاعب، مما يسمح له بالتفاعل بدقة عالية عند الانغماس في عالم افتراضي. ومع أن هذه التقنية متاحة في بعض ألعاب PSVR 2، فإن هناك العديد من الألعاب الأخرى التي لم تدعمها بَعد.

4- تعمل نظارة ميتا Quest 3S بمعالج Snapdragon XR2 Gen 2:

تعمل نظارة ميتا Quest 3S الجديدة بمعالج كوالكوم Snapdragon XR2 Gen 2، وهو المعالج نفسه الذي تعمل به نظارة Quest 3. ويَعِد هذا المعالج بكفاءة مُحسنة بنسبة تبلغ 50% في استهلاك الطاقة، وقدرات ذكاء اصطناعي مُحسنة بمعدل يبلغ 8 مرات مقارنةً بمعالج Snapdragon XR2 Gen 1 الموجود في نظارة Quest 2.

وأما نظارة سوني VR 2، فلم تكشف الشركة عن اسم المعالج الخاص بها لكنه من شركة MediaTek وليس كوالكوم، وتعتمد هذه النظارة على المعالج الذي يعمل به جهاز PS5 لمعالجة معظم المهام وهو معالج AMD Zen 2.

5- تضم نظارة PSVR 2 شاشة عالية الدقة:

تحتوي نظارة سوني VR 2 على شاشة OLED تمتاز بدقة قدرها 2000 × 2040 بكسلًا لكل عين، وتوفر هذه الشاشة تجربة مشاهدة مميزة مع ظهور الألوان بوضوح كبير عبر الألعاب المختلفة. ويمكن للمستخدمين أيضًا بث المحتوى وتشغيل أي ألعاب من PS5 غير ألعاب الواقع الافتراضي داخل النظارة بدقة تبلغ 1920 × 1080 بكسلًا من خلال تفعيل الوضع السينمائي.

وأما نظارة Quest 3S فتضم شاشة تمتاز بدقة أقل قليلًا من دقة شاشة نظارة سوني، وتبلغ 1832 × 1920 بكسلًا، وهي مطابقة لدقة الشاشة في نظارة Quest 2. ومع أنها أقل من دقة شاشة VR 2 وشاشة Quest 3، فستجد الصور المعروضة فيها واضحة بنحو جيد والألوان تظهر بتباين عالٍ.

تدعم الشاشات في كلتا النظارتين معدلات تحديث تتراوح من 90 إلى 120 هرتزًا، لذا ستظهر الألعاب بسلاسة دون أي تأخير، ومع ذلك عند تفعيل الوضع السينمائي في نظارة VR 2، سيتوفر المحتوى بمعدلات إطارات مختلفة تبلغ 24 و 60 و 120 هرتزًا.

6- السعر:

تتوفر نظارة Meta Quest 3S حاليًا للطلب الأولي بسعر يبدأ من 300 دولار، ومن المقرر إطلاقها في تاريخ 15 من أكتوبر. وتتوفر هذه النظارة بخيارين من ذاكرة التخزين، هما: 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

وأما نظارة PlayStation VR2 فهي أغلى سعرًا، إذ تُباع بسعر يبلغ 550 دولارًا ولا تتوفر مع خيارات متعددة من مساحة التخزين.