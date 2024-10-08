العاشرة تك
قمة مستقبل البلوك تشين 2024.. دبي تستضيف أكبر تجمع عالمي لرواد الابتكار
في أخبار اليوم:
- قمة مستقبل البلوك تشين 2024.. دبي تستضيف أكبر تجمع عالمي لرواد الابتكار
- سامسونج.. تحديثات طويلة الأمد لهاتفها الجديد Galaxy A16 5G
- آبل.. ماذا في حاسوب M4 MacBook Pro القادم
- موتورولا.. تطيل مدة التحديثات في هواتفها الذكية
- NotebookLM من جوجل.. ثورة جديدة في عالم البودكاست بفضل الذكاء الاصطناعي
- إل جي تطلق تلفازاً شفافاً يسمح لك برؤية ما خلفه
- AMD تكشف رسمياً عن بطاقة RX 7600 XT بحجم ذاكرة يصل إلى 16 جيجابايت
- آبل تواجه تراجعاً كبيراً في السوق الصينية