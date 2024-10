فينتك سيرج 2024.. دبي تستضيف أكبر تجمع للمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية

يشهد قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا متسارعًا، ولتعزيز هذا النمو وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات في هذا المجال، يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة الدورة الرابعة من فعالية (فينتك سيرج) Fintech Surge، التي تُعدّ أضخم فعالية متخصصة بقطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال المدة الممتدة من 13 إلى 16 من أكتوبر الجاري في دبي هاربر.

ومن المتوقع أن تستقطب الدورة الرابعة من الفعالية، التي تقام بالتزامن مع معرض إكسباند نورث ستار (Expand North Star)، أكبر ملتقى للشركات الناشئة في العالم، وبدعم من معرض (جيتكس جلوبال)، أكثر من 100 جهة عارضة وما يزيد على 1200 مستثمر، بالإضافة إلى أكثر من 120 متحدثًا من أكثر من 70 دولة.

تأتي فعالية (فينتك سيرج 2024) في مرحلة مفصلية تتزامن مع الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ دورها كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية.

وتشير التوقعات إلى نمو سوق التكنولوجيا المالية في الدولة من 3.16 مليارات دولار أمريكي في عام 2024 إلى 5.71 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2029، مدفوعًا بتطور البيئة التنظيمية والتوجه المتسارع نحو اعتماد الحلول المصرفية الرقمية.

وشهد قطاع التكنولوجيا المالية في العام الماضي زيادة ملحوظة في التمويل بنسبة بلغت 92%، مما يعزز مكانة دولة الإمارات كقوة للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ستسلط الفعالية الضوء على التوجهات المؤثرة في مستقبل القطاع المالي، مثل: الخدمات المصرفية الرقمية، والاستثمار في التكنولوجيا المالية، والتعاون المتنامي بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية.

ويغطي مؤتمر (مستقبل المال) عدة محاور رئيسية، بما يشمل: الاستثمار في التكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية الرقمية، ومنصة SME Elevate المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتسهم المحافظ الإلكترونية وأنظمة الدفع غير النقدية في تغيير المشهد العالمي مع تنامي تحول العالم المالي نحو المعاملات الرقمية. وينضم عاصم تشوهان، المدير التنفيذي للعمليات في مورغان ستانلي الولايات المتحدة، إلى عدد من الخبراء في جلسة نقاش بعنوان (Rock.. Paper.. Cashless)، لعرض النتائج التي يفرزها المجتمع غير النقدي وآثاره المستقبلية.

ستحتضن منصة (SME Elevate) سلسلة من النقاشات حول تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التكنولوجيا المالية، بما يشمل: حلقة حوارية بعنوان (النقد السلس – التوجهات المستقبلية في الإقراض والتمويل متناهي الصغر والاستثمار).

ويتناول متحدثون مثل إبراهيم عبد الرحيم، الشريك المؤسس لشركة مون بيس كابيتال (إسبانيا)؛ وشريفاتو إبراهيما أجومو، المستشار الإقليمي للابتكار والتكنولوجيا في منظمة كير الأمريكية، دور الابتكار في التكنولوجيا المالية في دفع عجلة النمو الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد.

ستركز مجموعة أخرى من الجلسات في التقنيات المالية الناشئة، بما يشمل: الخدمات المصرفية المفتوحة، والتمويل المدمج، والدور التحويلي للذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى ظهور العملات المستقرة والعملات الرقمية للبنوك المركزية ونماذج التمويل المستدام.

توفر فعالية (فينتك سيرج 2024) منصة مثالية للشركات الناشئة لعرض منتجاتها وحلولها أمام المستثمرين والشركاء المحتملين، كما أنها توفر فرصة ممتازة لتعرف أحدث التوجهات في قطاع التكنولوجيا المالية وبناء علاقات قوية مع رواد هذا المجال.

وتشكل الفعالية منصة لانطلاق الشركات الناشئة والمبتكرين، حيث توفر فرصة فريدة لعرض النماذج الأولية الكفيلة بالارتقاء بحدود الابتكار على مستوى القطاع.

وتسلط هذه الحلول الضوء على دور التكنولوجيا المالية في إنشاء منظومات أسرع وأكثر ملاءمة وأمانًا لتلبية المتطلبات المتزايدة للمستهلكين الرقميين في وقتنا الحالي.

وتشمل قائمة الجهات الراعية والعارضة لدورة عام 2024 من الفعالية شركات رائدة في هذا المجال مثل: كوديجو وجيديا وبنك أبوظبي الإسلامي وبنك دبليو آي أو، وأجنحة لشركات مثل فينتك ليتوانيا وهونغ كونغ ولندن آند بارتنرز.

