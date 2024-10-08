جوجل توقف مشروعًا واعدًا لإدماج نظامي أندرويد و ChromeOS

أعلنت جوجل إيقاف تطوير مشروع Ferrochrome الذي كان يهدف إلى تشغيل نظام ChromeOS بسهولة في أجهزة أندرويد، وفقًا لتقارير حديثة.

وفي وقت سابق من هذا العام، ظهر مشروع Ferrochrome داخل جوجل كمشروع طموح يُمكّن أجهزة أندرويد، ومنها هواتف Pixel الخاصة بالشركة، من تشغيل نظام ChromeOS عليها، وذلك باستخدام تقنية التشغيل الافتراضي (أو الآلات الافتراضية Virtual Machines) التي باتت أكثر تقدمًا في أندرويد.

ومع أن هذا المشروع كان واعدًا وأثار حماس العديد من المستخدمين، لكن جوجل أكدت لاحقًا أنه لم يكن سوى “إثبات مفهوم”، ولن يتحول إلى ميزة فعلية في هواتفها الذكية أو أجهزتها اللوحية، بمعنى أن المشروع كان بغرض إظهار دليل عملي يثبت القدرات المحسّنة للتشغيل الافتراضي في نظام أندرويد.

وفي تحديث جديد مدمج في مشروع أندرويد المفتوح المصدر (AOSP)، أكدت جوجل بوضوح أنها لن تُطلق هذا المشروع أو تحتفظ به مستقبلًا، وفقًا لما رصده موقع “أندرويد أوثوريتي” التقني.

وأرفقت جوجل في الشفرة المصدرية ملحوظة تفيد بأنها “لن تطلق Ferrochrome (مع ChromeOS)، أو تواصل صيانة هذا الكود”.

ومع أن جوجل أوقفت المشروع رسميًا، لكنها ما زالت تواصل العمل على إطار العمل الافتراضي لأندرويد (Android Virtualization Framework) الذي استند إليه هذا المشروع، مما يفتح المجال أمام إمكانية إعادة إحياء الفكرة مستقبلًا من أطراف أخرى.

وقد يشكّل إنهاء المشروع خيبة أمل للراغبين في رؤية اندماج أوسع بين نظامي أندرويد و ChromeOS. ومع ذلك، يظل من الممكن تشغيل نظام ChromeOS افتراضيًا داخل نظام أندرويد نظرًا إلى التحسينات التي أدخلتها جوجل في هذا الصدد، لكن سيتطلب الأمر بعض التعديلات اليدوية لجعل النظام يعمل بسلاسة.