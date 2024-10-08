جهاز الرقابة المالية في دبي يطلق 3 خدمات رقمية جديدة في جيتكس جلوبال 2024

يستعد جهاز الرقابة المالية في دبي للمشاركة في معرض جيتكس جلوبال 2024 بدورته الـ 44 التي تنطلق يوم 14 من أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر حتى يوم 18 من أكتوبر، وذلك في إطار تطوير وتعزيز التقنيات الذكية وتعرّف أفضل الممارسات.

ويتميز معرض جيتكس جلوبال بإمكانات واعدة، إذ يُعدّ منصة حيوية تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا، وتهدف إلى تعزيز مكانة دبي مركزًا عالميًا للابتكار وكذلك تسليط الضوء على أهم الممارسات في عالم الذكاء الاصطناعي.

إطلاق 3 خدمات رقمية جديدة:

سيطلق الجهاز في معرض جيتكس جلوبال هذا العام ثلاث خدمات رقمية جديدة يسعى من خلالها إلى تعزيز إدارة المال العام، وتشمل:

1- منصة المؤشر:

تُعدّ (منصة المؤشر) هي منصة مركزية لتقديم التحليلات والرؤى وأهم البيانات والمؤشرات المستمدة من أنشطة التدقيق في جهاز الرقابة المالية، إذ تعرض حالة كل جهة حكومية وشبه حكومية تحت مظلة التدقيق، وتجمع المنصة معلومات من قاعدة البيانات والأنظمة الداخلية التي يستخدمها الجهاز في عمليات التدقيق الخاصة به من حيث التشغيل، والامتثال والأداء، والبيانات المالية، والمخالفات الجنائية المالية والإدارية.

2- منصة الإخطار عن المخالفات المالية:

يُطلق الجهاز أيضًا منصة (الإخطار عن المخالفات المالية) كجزء أساسي من مهمته المتمثلة في تقديم خدمات رقابية مهنية مبتكرة ذات قيمة مضافة.

وقد صُممت هذه المنصة لتسهيل الإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية من قبل الجهات الخاضعة للرقابة، وتهدف إلى تهيئة بيئة تعاونية تكافح الاحتيال وتعزز السلوك الأخلاقي بين مختلف الجهات الخاضعة للرقابة.

3- تحديث منصة الجهاز التشريعية:

صمم جهاز الرقابة المالية في دبي منصته التشريعية لتوفير وصول سهل وسريع إلى النصوص التشريعية ذات الصلة بعمليات التدقيق، مما يساهم في زيادة كفاءة ودقة عمليات التدقيق.

وسيطلق الجهاز تحديثًا جديدًا للمنصة خلال معرض جيتكس، إذ ستأتي المنصة مع محرك بحث قوي، لتوفير وصول سهل إلى النصوص التشريعية الأساسية التي تغطي عدة فئات، مما يجعلها أداة ضرورية للمدققين والمهنيين القانونيين.

وأكد عامر علي القرقاوي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جهاز الرقابة المالية في دبي، حرص الجهاز على المشاركة معرض جيتكس بهدف تحسين وتطوير خدمات الجهاز الرقمية والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يصب في خانة تعزيز الممارسات التكنولوجية في المجالات الرقمية الحديثة، لافتًا إلى أهمية المعرض في الكشف عن آخر التطورات في ميادين الذكاء الاصطناعي والابتكارات التكنولوجية المتقدمة.

وأضاف: “يسعى جهاز الرقابة المالية إلى تحقيق نقلة نوعية في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قطاع الرقابة والتدقيق الحكومي المالي، والاستفادة من الابتكارات التقنية التي يقدمها معرض جيتكس لتعزيز جهود الحوكمة والحفاظ على المال العام واستدامته”.