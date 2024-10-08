تيليجرام تتيح إرسال الهدايا وتطلق منصة جديدة للتحقق

أطلقت منصة المراسلة الفورية تيليجرام تحديثًا كبيرًا هو الأول منذ اعتقال الرئيس التنفيذي للشركة في فرنسا في أغسطس الماضي.

وتضمن التحديث وعدًا بتكثيف الرقابة على المحتوى، كما يوفر للمستخدمين العديد من المزايا الجديدة والتسهيلات، منها إمكانية إرسال الهدايا، واستلام رموز التحقق من الشركات بدلًا من الرسائل النصية القصيرة SMS، بالإضافة إلى أدوات محسّنة للإبلاغ عن المحتوى.

وأصبح بإمكان المستخدمين الآن إرسال اشتراك “تيليجرام بريميوم” كهدية، كما يمكنهم إرسال الهدايا الرقمية وعرضها على ملفاتهم الشخصية، وتُشترى الهدايا باستخدام عملة “تيليجرام ستارز” المتاحة داخل التطبيق، ويمكن تحويل الهدايا المُستلمة إلى “تيليجرام ستارز” أيضًا.

ومن الإضافات الجديدة منصة التحقق عبر تيليجرام التي تُقدّم للشركات وسيلة جديدة لإرسال رموز التحقق إلى عملائها بدلًا من الرسائل القصيرة التقليدية.

وتؤكد تيليجرام أن هذه المنصة أرخص وأسرع وأكثر أمانًا وأسهل في الاستخدام من البدائل الأخرى، إذ تبلغ تكلفة الرسالة الواحدة سنتًا واحدًا (0.01 دولار). وبخلاف الرسائل التقليدية التي قد تتأخر في الوصول، تضمن تيليجرام تسليم الرسائل فورًا عبر محادثة خاصة.

وحسّنت تيليجرام أدوات الإبلاغ عن المحتوى، إذ زادت قائمة الخيارات المتاحة لكل فئة، وتعِد تيليجرام بتحديث أدوات الإبلاغ بانتظام لتتوافق مع الأحداث والاتجاهات الحالية، مما يسهل الإبلاغ عن أي محتوى غير مرغوب فيه. وللإبلاغ عن رسالة، يمكن النقر بزر الفأرة الأيمن عبر الحاسوب أو الضغط مطولًا على الرسالة في الأجهزة المحمولة، ثم اختيار “إبلاغ Report”.

وأعادت المنصة تصميم مكالمات الفيديو في نظام iOS لهواتف آيفون وأجهزة آيباد لتحسين الأداء، وتقليل استهلاك البطارية، ومنع ارتفاع الحرارة خلال المكالمات الطويلة.

وفي نظام أندرويد، بات التطبيق يدعم البث عبر بروتوكول RTMP، مما يسمح بتوصيل بث الفيديو بتطبيقات مثل OBS Studio و XSplit.

يُذكر أن دعم بروتوكول RTMP قُدّم أول مرة في إصدار الحاسوب قبل نحو عامين.