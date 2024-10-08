آيروس 2024.. أبوظبي تستضيف أكبر مؤتمر عالمي للروبوتات الأسبوع المقبل

تستضيف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، النسخة السادسة والثلاثين من مؤتمر الروبوتات والأنظمة الذكية العالمي (آيروس 2024) IROS 2024، خلال المدة الممتدة من 14 إلى 18 من أكتوبر الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، لتسليط الضوء على قدرات الروبوتات وأنظمة النقل الذكية التي تشهد تطورًا متسارعًا في المنطقة.

مؤتمر آيروس يصل إلى الشرق الأوسط:

يُعدّ مؤتمر (آيروس 2024) أحد أكبر المؤتمرات السنوية البحثية المعنية بالروبوتات في العالم، ويهدف إلى تبادل المعارف والأفكار حول أحدث التطورات في مجال الروبوتات والآلات الذكية.

ويُعقد المؤتمر هذا العام أول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي، ويجمع المؤتمر عددًا من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين في مختلف الصناعات وممثلي أبرز الشركات المرموقة من جميع أنحاء العالم لبحث أحدث التطورات في مجال الروبوتات وتأثيرها في الاستدامة.

13 منتدى تغطي مختلف جوانب الروبوتات:

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أن المؤتمر هذا العام سيضم 13 منتدى متخصص لتسليط الضوء على أثر الروبوتات في مختلف القطاعات.

وتستمر هذه المنتديات لمدة أربعة أيام، وتغطي التطور السريع لتقنيات الروبوتات، وأهميتها لصانعي السياسات وأثرها الاجتماعي والاقتصادي، ودور التمثيلات الافتراضية المتعددة للنظام الذكي، والتعايش بين الإنسان والروبوت والفرص المتاحة للقطاعات الصناعية ومستقبل الروبوتات.

أبرز المواضيع التي ستناقشها المنتديات:

الاستدامة: تسليط الضوء على دور الروبوتات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطوير روبوتات صديقة للبيئة.

تسليط الضوء على دور الروبوتات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطوير روبوتات صديقة للبيئة. التمويل: مناقشة سبل تمويل البحوث والتطوير في مجال الروبوتات، ودور الحكومات والشركات في دعم هذا القطاع.

مناقشة سبل تمويل البحوث والتطوير في مجال الروبوتات، ودور الحكومات والشركات في دعم هذا القطاع. التعاون بين الإنسان والروبوت: استكشاف آفاق التعاون بين الإنسان والروبوت، والتحديات التي تواجه هذا التعاون.

استكشاف آفاق التعاون بين الإنسان والروبوت، والتحديات التي تواجه هذا التعاون. التطبيقات الطبية: عرض أحدث التطورات في مجال الروبوتات الطبية والجراحية، ودورها في تحسين الرعاية الصحية.

عرض أحدث التطورات في مجال الروبوتات الطبية والجراحية، ودورها في تحسين الرعاية الصحية. الذكاء الاصطناعي: مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الروبوتات، وتأثيره في مختلف القطاعات.

مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الروبوتات، وتأثيره في مختلف القطاعات. الفرص الاقتصادية: عرض الفرص الاقتصادية التي توفرها صناعة الروبوتات، ودورها في توفير فرص عمل جديدة.

فعاليات المنتديات:

سيركز المنتدى الأول الذي سيُقام يوم 15 من أكتوبر الجاري في موضوع (روبوتات للاستدامة والروبوتات المستدامة)، ويشارك فيه خبراء بارزون، ويشمل عرضًا تقديميًا حول قدرة الروبوتات والأنظمة الذكية على خدمة سكان العالم، باستخدام النماذج والحلول المتعلقة بالتصميم والتقتيات التي ستجعل الروبوتات المستقبلية مستدامة.

وتشمل المنتديات الأربعة المقرر عقدها في يوم 16 من أكتوبر، منتدى (القواعد الأوروبية لتنظيم الذكاء الاصطناعي: تحدي الروبوتات) و(منتدى الحكومات: تمويل بحوث الروبوتات) و(منتدى الروبوتات في أفريقيا) و(الروبوتات والأنظمة الذكية في دولة الإمارات: الابتكار البحثي وريادة الأعمال).

وتتضمن المنتديات التي يستضيفها مؤتمر آيروس 2024 في يوم 17 من أكتوبر، منتدى (التعايش بين الإنسان والتمثيل الافتراضي له: هل يمكن أن تتخيل التحكم من بعد بالعديد من التمثيلات الافتراضية للإنسان مستقبلا؟)، ومنتدى (تمكين فئات مختلفة في الروبوتات) و(الروبوتات الطبية والجراحية المستدامة)، ومنتدى (استشراف مستقبل يتعايش فيه الإنسان مع الروبوتات: إمكانية إحداث الروبوتات نقلة نوعية في حياة البشر).

وتشمل المنتديات الأربعة التي سيشهدها اليوم الأخير من المؤتمر، كل من:

منتدى الروبوتات البحرية في مبادرة عقد المحيطات من أجل التنمية المستدامة.

منتدى مستقبل العمل: الروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي وأبحاث التفاعل البشري.

منتدى الفرص الصناعية والتأثير الاجتماعي والاقتصادي للروبوتات الطبية.

منتدى الروبوتات من أجل مستقبل أفضل: الرفاهية من خلال التكنولوجيا المتقدمة.

ومن جهة أخرى، يستعرض مؤتمر آيروس 2024، الجيل القادم من الروبوتات المستدامة، إضافة إلى أحدث تقنيات الروبوتات ومنتجاتها، كما يشمل عروضًا بحثية مطبوعة وجلسات رئيسة وحلقات نقاشية، وفرصًا للتواصل مع آخرين من المجال.

ويقود مركز جامعة خليفة للروبوتات والأنظمة الذاتية التحكم الابتكار اعتمادًا على 50 باحثًا ومختبرًا حديثًا وبيئة متعددة التخصصات لإجراء البحوث المتعلقة بالروبوتات والمركبات الذاتية القيادة.