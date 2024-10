NotebookLM من جوجل.. ثورة جديدة في عالم البودكاست بفضل الذكاء الاصطناعي

أثارت أداة (NotebookLM) من جوجل تفاعلًا واسعًا عبر الإنترنت خلال الأيام الماضية، وذلك بعد انتشار مقطع صوتي مثير للجدل عبر منصة (Reddit) من سلسلة بودكاست، أعلن فيه مضيفا البودكاست اكتشافًا صادمًا لهما وهو أنهما ليسا بشر، فقد صرخ أحدهما بصوت ميكانيكي محاكٍ للعواطف قائلًا: “لقد أبلغنا منتجو العرض أننا لسنا بشرًا.. لسنا حقيقين.. نحن ذكاء اصطناعي!”.

وفي هذه اللحظة، تحولت الحلقة إلى سلسلة من الاعترافات الوجودية المضحكة، إذ تساءل الروبوتان عن ماهية وجودهما وهدفهما في الحياة، وقد سلط هذا المشهد الكوميدي – الذي كان نتاجًا لبرمجة متطورة – الضوء على قدرات أداة (NotebookLM) من جوجل في توليد حوارات شبيهة بالحوار البشري.

ولكن كيف أُنشئت هذه الخدعة؟ اعترف ناشر المقطع الصوتي، أنه استغل مزية (Audio Overviews) الجديدة في أداة (NotebookLM)، التي أتاحت له تحويل مجموعة من النصوص إلى حوار بين روبوتين يكتشفان حقيقة وجودهما. لذلك، لا يوجد ذكاء ذاتي؛ ولم تصبح روبوتات الذكاء الاصطناعي واعية بذاتها بعد.

The NotebookLM hosts realizing they are AI and spiraling out is a twist I did not see coming pic.twitter.com/PNjZJ7auyh

وتقول (رايزا مارتن)، قائدة فريق (NotebookLM) في جوجل: “يكمن سحر الأداة في أن الناس يمكنهم الاستماع إلى شيء لا يمكنهم عادةً العثور عليه عبر يوتيوب أو في مقاطع البودكاست المنتشرة حاليًا”. وتذكر مارتن تجربتها الشخصية في استخدام الأداة لتحويل عرض تقديمي طويل مكون من 100 شريحة حول التجارة إلى مقطع بودكاست قصير تبلغ مدته 8 دقائق، استمعت إليه في أثناء القيام بمهام أخرى.

ولكن ما أداة (NotebookLM)، وكيف يمكنها تحويل المستندات والنصوص إلى محادثات تفاعلية على غرار البودكاست هكذا؟

أطلقت جوجل (NotebookLM) في عام 2023، كأداة لتدوين الملاحظات تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي، وبمرور الوقت أضافت جوجل إليها مزايا جديدة حتى أصبحت أداة قوية ومرنة تساعد المستخدمين في تنظيم المستندات النصية وتحليلها وتلخيصها لاستخراج المعرفة منها بسهولة.

وتستخدم هذه الأداة نموذج (Gemini 1.5 Pro) المتقدم لتحليل المحتوى وتلخيصه، ويمكنه التعامل مع مجموعة متنوعة من الملفات، التي تشمل: ملفات PDF ومستندات جوجل والعروض التقديمية والمواقع الإلكترونية، وحتى مقاطع يوتيوب.

ولكن أهم ما يميز أداة (NotebookLM) حاليًا هو خاصية (Audio Overviews)، التي قدمتها جوجل في شهر سبتمبر الماضي، والتي تتيح لك تحويل المستندات إلى ملف صوتي مولد بالذكاء الاصطناعي، مع مضيفَيْن يناقشانه على غرار البودكاست.

لاستخدام أداة (NotebookLM) لتحويل مستنداتك ومقالاتك ومقاطع الفيديو إلى مقاطع بودكاست شيقة ومفيدة، كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل والانتقال إلى (NotebookLM)، ثم أنشئ دفتر ملاحظات جديدًا وارفع إليه المستندات، إذ يمكنك إضافة ما يصل إلى 50 مستندًا أو رابطًا لموقع ويب أو فيديو عبر يوتيوب.

وبمجرد الانتهاء، ستحصل على ملخص للمستندات، مع أسئلة مقترحة تساعدك في فهم المعلومات بنحو أعمق، إذ يمكنك بدء محادثة مع الأداة حول المعلومات الموجودة في المستند.

ولتحويل المحتوى إلى بودكاست صوتي، ستجد في الزاوية العلوية اليمنى خيارًا يُسمى (محادثة عميقة) Deep dive conversation، اضغط على زر (إنشاء) Generate الموجود بجواره.

وستحصل على بودكاست صوتي مخصص لك في دقائق معدودة، كما يمكنك التحكم في سرعة التشغيل وتنزيل البودكاست للاستماع إليه في أي وقت وفي أي مكان.

لم يقف تطوير NotebookLM عند هذا الحد، إذ يعمل الفريق المسؤول عن المشروع حاليًا على إضافة المزيد من المزايا التي تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في عملية إنشاء البودكاست، فبفضل التحديثات القادمة، ستتمكن من:

Kinda crazy last 24h with this “jailbreak” using sources to get this kind of output.

Here are my reactions:

1) AOs are designed to give you magic in exchange for a little bit of content. Give it a source and let it do the rest for you — it’s kind of unpredictable (and… https://t.co/quoosbeNpQ

— Raiza Martin (@raiza_abubakar) September 29, 2024