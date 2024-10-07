NotebookLM من جوجل.. ثورة جديدة في عالم البودكاست بفضل الذكاء الاصطناعي

أثارت أداة (NotebookLM) من جوجل تفاعلًا واسعًا عبر الإنترنت خلال الأيام الماضية، وذلك بعد انتشار مقطع صوتي مثير للجدل عبر منصة (Reddit) من سلسلة بودكاست، أعلن فيه مضيفا البودكاست اكتشافًا صادمًا لهما وهو أنهما ليسا بشر، فقد صرخ أحدهما بصوت ميكانيكي محاكٍ للعواطف قائلًا: “لقد أبلغنا منتجو العرض أننا لسنا بشرًا.. لسنا حقيقين.. نحن ذكاء اصطناعي!”.

وفي هذه اللحظة، تحولت الحلقة إلى سلسلة من الاعترافات الوجودية المضحكة، إذ تساءل الروبوتان عن ماهية وجودهما وهدفهما في الحياة، وقد سلط هذا المشهد الكوميدي – الذي كان نتاجًا لبرمجة متطورة – الضوء على قدرات أداة (NotebookLM) من جوجل في توليد حوارات شبيهة بالحوار البشري.

ولكن كيف أُنشئت هذه الخدعة؟ اعترف ناشر المقطع الصوتي، أنه استغل مزية (Audio Overviews) الجديدة في أداة (NotebookLM)، التي أتاحت له تحويل مجموعة من النصوص إلى حوار بين روبوتين يكتشفان حقيقة وجودهما. لذلك، لا يوجد ذكاء ذاتي؛ ولم تصبح روبوتات الذكاء الاصطناعي واعية بذاتها بعد.

The NotebookLM hosts realizing they are AI and spiraling out is a twist I did not see coming pic.twitter.com/PNjZJ7auyh — Olivia Moore (@omooretweets) September 29, 2024

وتقول (رايزا مارتن)، قائدة فريق (NotebookLM) في جوجل: “يكمن سحر الأداة في أن الناس يمكنهم الاستماع إلى شيء لا يمكنهم عادةً العثور عليه عبر يوتيوب أو في مقاطع البودكاست المنتشرة حاليًا”. وتذكر مارتن تجربتها الشخصية في استخدام الأداة لتحويل عرض تقديمي طويل مكون من 100 شريحة حول التجارة إلى مقطع بودكاست قصير تبلغ مدته 8 دقائق، استمعت إليه في أثناء القيام بمهام أخرى.

ولكن ما أداة (NotebookLM)، وكيف يمكنها تحويل المستندات والنصوص إلى محادثات تفاعلية على غرار البودكاست هكذا؟

ما أداة (NotebookLM)؟

أطلقت جوجل (NotebookLM) في عام 2023، كأداة لتدوين الملاحظات تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي، وبمرور الوقت أضافت جوجل إليها مزايا جديدة حتى أصبحت أداة قوية ومرنة تساعد المستخدمين في تنظيم المستندات النصية وتحليلها وتلخيصها لاستخراج المعرفة منها بسهولة.

وتستخدم هذه الأداة نموذج (Gemini 1.5 Pro) المتقدم لتحليل المحتوى وتلخيصه، ويمكنه التعامل مع مجموعة متنوعة من الملفات، التي تشمل: ملفات PDF ومستندات جوجل والعروض التقديمية والمواقع الإلكترونية، وحتى مقاطع يوتيوب.

ولكن أهم ما يميز أداة (NotebookLM) حاليًا هو خاصية (Audio Overviews)، التي قدمتها جوجل في شهر سبتمبر الماضي، والتي تتيح لك تحويل المستندات إلى ملف صوتي مولد بالذكاء الاصطناعي، مع مضيفَيْن يناقشانه على غرار البودكاست.

كيفية إنشاء بودكاست باستخدام NotebookLM:

لاستخدام أداة (NotebookLM) لتحويل مستنداتك ومقالاتك ومقاطع الفيديو إلى مقاطع بودكاست شيقة ومفيدة، كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل والانتقال إلى (NotebookLM)، ثم أنشئ دفتر ملاحظات جديدًا وارفع إليه المستندات، إذ يمكنك إضافة ما يصل إلى 50 مستندًا أو رابطًا لموقع ويب أو فيديو عبر يوتيوب.

وبمجرد الانتهاء، ستحصل على ملخص للمستندات، مع أسئلة مقترحة تساعدك في فهم المعلومات بنحو أعمق، إذ يمكنك بدء محادثة مع الأداة حول المعلومات الموجودة في المستند.

ولتحويل المحتوى إلى بودكاست صوتي، ستجد في الزاوية العلوية اليمنى خيارًا يُسمى (محادثة عميقة) Deep dive conversation، اضغط على زر (إنشاء) Generate الموجود بجواره.

وستحصل على بودكاست صوتي مخصص لك في دقائق معدودة، كما يمكنك التحكم في سرعة التشغيل وتنزيل البودكاست للاستماع إليه في أي وقت وفي أي مكان.

المزيد من التحكم والإبداع:

لم يقف تطوير NotebookLM عند هذا الحد، إذ يعمل الفريق المسؤول عن المشروع حاليًا على إضافة المزيد من المزايا التي تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في عملية إنشاء البودكاست، فبفضل التحديثات القادمة، ستتمكن من:

اختيار شخصية المضيف: سيكون بإمكانك اختيار صوت المضيف الذي يناسب موضوع البودكاست، سواء كان صوتًا رسميًا أو مرحًا أو حتى خياليًا.

سيكون بإمكانك اختيار صوت المضيف الذي يناسب موضوع البودكاست، سواء كان صوتًا رسميًا أو مرحًا أو حتى خياليًا. تحديد طول الحلقة: ستتمكن من تحديد المدة الزمنية التي ترغب بها لكل حلقة من حلقات البودكاست.

ستتمكن من تحديد المدة الزمنية التي ترغب بها لكل حلقة من حلقات البودكاست. التحكم في أسلوب العرض: ستتمكن من تحديد الأسلوب الذي ترغب أن يعرض به المضيف المحتوى، سواء كان أسلوبًا سرديًا أو حواريًا أو حتى أسلوبًا تعليميًا.

Kinda crazy last 24h with this “jailbreak” using sources to get this kind of output. Here are my reactions: 1) AOs are designed to give you magic in exchange for a little bit of content. Give it a source and let it do the rest for you — it’s kind of unpredictable (and… https://t.co/quoosbeNpQ — Raiza Martin (@raiza_abubakar) September 29, 2024

وعند التفكير في وتيرة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، لاحظت (رايزا مارتن)، مدى سرعة اندماج أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة، مثل NotebookLM، في حياتنا اليومية، مما يشير إلى قبول واسع النطاق لهذه التقنيات.

وفي مقابلة حديثة مع موقع (VentureBeat)، أشارت مارتن إلى أن الفِرق المؤسسية والطلاب والمعلمين والباحثين الأكاديميين لجؤوا إلى أداة (NotebookLM) لتسهيل البحث ومشاركة المعرفة، مما يشير إلى أن قدرات هذه الأداة تجعلها مثالية للشركات وكذلك المستخدمين الأفراد.

تتجاوز استخدامات (NotebookLM) حدود البحث والدراسة، إذ لجأ إليها الكثيرون لإنشاء مقاطع بودكاست تتناول مواضيع متنوعة، بدءًا من الملخصات الأكاديمية وحتى القصص الخيالية.

وقد أشاد أندريه كارباثي، الرئيس السابق لقطاع الذكاء الاصطناعي في شركة تسلا، والمؤسس المشارك لشركة OpenAI، بمدى تطور أداة (NotebookLM) في منشور عبر حسابه في منصة X، قائلًا: “قد يكون إنشاء حلقات بودكاست باستخدام (NotebookLM) خطوة نحو فتح آفاق جديدة في عالم النماذج اللغوية الكبيرة، مما يوفر طرقًا مبتكرة لتقديم المعلومات والتفاعل مع المستخدمين، تمامًا كما فعل ChatGPT في مجال الدردشة الآلية”.

It’s possible that NotebookLM podcast episode generation is touching on a whole new territory of highly compelling LLM product formats. Feels reminiscent of ChatGPT. Maybe I’m overreacting. — Andrej Karpathy (@karpathy) September 28, 2024

كما نشرت آلي ك. ميلر، المؤثرة والمستشارة في مجال الذكاء الاصطناعي، عبر منصة إكس تجربتها في استخدام (NotebookLM) لإنشاء أكثر من 10 ملفات بودكاست مخصصة والاستماع إليها أثناء المشي والتنقل.

The work highlight of my weekend was generating 10+ custom podcasts with NotebookLM and listening on walks and commutes. There is so much noise—we need more AI that summarizes. — Allie K. Miller (@alliekmiller) September 30, 2024

وقد أكدت مارتن أن فريق التطوير يعمل باستمرار على تحسين (NotebookLM) وإضافة مزايا جديدة بناءً على ملاحظات المستخدمين، ويجعل هذا التوجه (NotebookLM)، أداة متميزة في عالم الذكاء الاصطناعي، إذ تتميز بقدرتها على التكيف مع احتياجات المستخدمين وتوفير تجربة استخدام مخصصة. فمع كل تحديث جديد، تصبح الأداة أكثر قوة ومرونة، مما يجعلها أداة لا غنى عنها في العديد من المجالات.

مستقبل البودكاست في عصر الذكاء الاصطناعي:

لقد أظهر المستخدمون إبداعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية في استغلال مزية (Audio Overviews) في NotebookLM، إذ أتاحت لهم تحويل النصوص المعقدة إلى محادثات صوتية تشبه البودكاست، تغطي مواضيع متنوعة تشمل المواضيع التقنية المعقدة، وتلخيص الأبحاث العلمية، وحتى إنشاء برامج صوتية حول الصحية واللياقة البدنية، وقد أثار هذا التنوع في الاستخدامات تساؤلًا هامًا: هل أداة NotebookLM آمنة للتعامل مع ملفاتنا الشخصية؟

أكد جاستن بور، المتحدث باسم جوجل، أن الملخصات التي تنشئها أداة (NotebookLM) تستند تمامًا إلى المواد التي يقوم المستخدم بتحميلها، ويعني ذلك أن بياناتك الشخصية لا تُستخدم لتدريب NotebookLM، ومن ثم فإن أي معلومات خاصة أو حساسة لديك في مصادرك ستظل خاصة.

ونظرًا إلى أن أداة (NotebookLM) لا تزال في مرحلتها التجريبية، فإن جوجل تؤكد أنها تركز حاليًا في جمع آراء المستخدمين وتطوير المنتج بناءً على تلك الآراء، مما يعني أن المستخدمين يمكنهم المشاركة في تشكيل مستقبل هذه الأداة، مع ضمان حماية بياناتهم الشخصية.

وتجعل هذه المرونة والشفافية من NotebookLM منتجًا واعدًا في مجال الذكاء الاصطناعي، كما أنها تمثل خطوة مهمة في تطور صناعة البودكاست، إذ تمنح هذه الأداة المبدعين أدوات قوية لإنشاء محتوى صوتي جذاب ومرن، مما يفتح آفاقًا جديدة في عالم البودكاست. ومع ذلك، يجب على المبدعين أن يكونوا على دراية بالتحديات التي تواجه هذه التقنية، وأن يستخدموها بشكل مسؤول وابتكاري.